- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Se circulă oficial pe Centura Mizil

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
centura mizil

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea circulației rutiere pe Centura orașului Mizil, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona de est a județului.

- Publicitate -

Noua variantă ocolitoare, cu o lungime de aproximativ 7,4 km, va contribui semnificativ la decongestionarea traficului din oraș și la creșterea siguranței rutiere pentru locuitori.

Proiectul, finanțat prin Programul Național „Anghel Saligny” și fonduri ale Consiliului Județean Prahova, a inclus realizarea a patru sensuri giratorii, două poduri și panouri fonoabsorbante în zonele locuite, pentru reducerea disconfortului fonic.

- Publicitate -

„Este o investiție așteptată de ani buni de locuitorii din Mizil și o dovadă că prin muncă și implicare reușim să oferim comunităților soluții reale pentru o infrastructură modernă”, a declarat Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -