Recepție publică pe două roți la Mizil!

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
centura mizil

Peste 300 de prahoveni au pedalat alături de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, pentru a testa, într-un mod inedit, noua centură ocolitoare a orașului Mizil – un proiect așteptat de întreaga comunitate.

• 7,4 km lungime
• 4 sensuri giratorii
• 2 poduri
• bandă pe sens
• panouri fonoabsorbante în zonele locuite

Investiție: 110 milioane lei (fără TVA) – finanțare prin Programul Național „Anghel Saligny” și fonduri CJ Prahova.

Mulțumim tuturor celor care au venit să fie parte din această „recepție publică pe două roți” – un exemplu de implicare civică și bucurie de a construi, împreună, un județ mai curat, mai modern și mai sănătos!  (P)

