Rectificare de buget la Ploiești. Unde vor fi tăiate fondurile

La Ploiești se propune o nouă rectificare de buget, în contextul majorării capitolului de venituri și cheltuieli cu 10.870.890 de lei. Pentru anumite lucrări sumele vor fi diminuate, în contextul în care nu au fost încheiate contracte de servicii, urmând ca finanțarea acestora să fie reluată anul viitor. Pentru Târgul de Crăciun se propune majorarea sumei cu 300.000 de lei.

Aleșii locali ploieșteni au fost convocați, luni, de la ora 13.00, la o nouă ședință a Consiliului Local, pe ordinea de zi figurând inclusiv o nouă rectificare de buget.

Proiectul are la bază suplimentarea bugetului municipiului Ploiești din 2025 la capitolul venituri și cheltuieli cu 10.870.890 lei.

Principalele fonduri, de peste 8,5 milioane de lei, provin din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, repartizată de la bugetul de stat, pentru Teatrul Toma Caragiu și Filarmonica Paul Constantinescu. Alte 2,4 milioane de lei acordată pentru programul derulat la nivel național pentru școli.

Lucrările pentru care se propune diminuarea fondurilor

Potrivit proiectului de hotărâre propus pe ordinea de zi vor exista diminuări de fonduri pe anumite capitole din buget, pe motiv că până la această dată nu au încheiate contracte de servicii. Finanțarea pentru acest lucrări ar urma să fie asigurată anul viitor.

Studiul de Fezabilitate SF Regenerare urbana zona verde în municipiul Ploiesti „Liziera NORD”. Se propune diminuarea alocatiei bugetare pentru anul 2025, cu suma de 150 mii lei. Suma va fi alocată în anul 2026. Buget initial – 200 mii lei /Buget rectificat 50 mii lei. 18.

Amenajare intersectie Str. Ghe.Gr.Cantacuzino/str.Laboratorului, inclusiv amenajarea intersectiei strazii Gh. Gr. Cantacuzino cu accesele către Selgros si Coca Cola. Se propune diminuarea alocației bugetare pentru anul 2025, cu suma de 400 mii lei. Suma va fi alocata în anul 2026. Buget initial: 422 mii lei /Buget rectificat: 22 mii lei.

Lucrări pentru care se propune redistribuirea fondurilor

Elaborare documentatii pentru obiectivul de investitii: „Amenajare de tip promenada spatiul verde aferent Soseaua Vestului”- tronson delimitat de: Străzile Mărășesti, Vestului, Anotimpului si Parcul”La Pietricele”. Se propune redistribuirea sumei de 210 mii lei. Suma ce va fi alocata in anul 2026. Buget initial – 280 mii lei Buget rectificat – 70 mii lei.

Expertiza, studii, DALI :”Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranta depozit de deseuri Teleajen”. Se propune redistribuirea sumei de 8 mii lei. Buget initial: 10 mii lei /Buget rectificat: 2 mii lei.

Servicii de consultanta „Anvelopare blocuri Lot P1”. Se propune redistribuirea sumei de 6 mii lei. Buget initial: 6 mii lei /Buget rectificat: 0 lei.

Modernizare sistem iluminat public în municipiul Ploiești -„Documentatii tehnice Etapa I”. Se propune redistribuirea sumei de 50 mii lei. Suma va fi alocata in anul 2026. Buget initial: 51 mii lei /Buget rectificat: 1 mii lei.

Achizitii „Dispozitive sanitare cu circuit ecologic”/ toalete publice in municipiul Ploiesti. În vederea corelarii sumelor alocate de la bugetul local cu suma din contractul subsecvent, se propune redistribuirea sumei de 90 mii lei. Buget initial: 1.500 mii lei/ Buget rectificat: 1.410 mii lei.

Consultanță pentru proiecte de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat în Ploiesti, pentru accesare de finantări nerambursabile. În vederea corelarii sumelor alocate de la bugetul local cu suma din contractul de servicii se propune redistribuirea sumei de 118 mii lei. Buget initial: 170 mii lei Buget rectificat: 52 mii lei.

Infiintarea unui centru integrat de colectare separata prin aport voluntar destinat aglomerarii urbane din municipiul Ploiesti. Se propune redistribuirea sumei de 100 mii lei. Buget initial: 100 mii lei /Buget rectificat: 0 lei.

Reparație capitală străzi municipiul Pompelor, Gh.Gr.Cantacuzino – tronson cuprins între Șoseaua Vestului – centru municipiului (proiectare+executie). Se propune redistribuirea sumei de 35 mii lei. Buget initial; 35 mii lei /Buget rectificat: 0 lei.

Pentru Târgul de Crăciun sze propune majorarea bugetului de 1.000 lei cu 300.000 de lei, suma totală urmând să fie, dacă rectificarea va fi aprobată, de 301.000 lei.