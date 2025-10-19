Apel pentru colectare selectivă la Câmpina: „Bugetul e afectat”

O primărie din Prahova face apel la cetățeni să colecteze selectiv deșeurile reciclabile, asta pentru a proteja bugetul, dar și pentru reducerea impactului asupra mediului, „Dacă nu colectăm selectiv, bugetul municipiului este afectat, iar banii care ar putea fi folosiți pentru școli, infrastructură sau proiecte locale ajung să fie plătiți pentru taxa de mediu și alte obligații similare”, transmite Irina Nistor, primarul Câmpinei.

La nivelul localității s-au achiziționat 50 de insule ecologice digitalizate, o soluție modernă pentru colectarea selectivă a deșeurilor și reducerea impactului asupra mediului.

Acestea vor fi integrate treptat în sistemul local de salubritate, contribuind la creșterea procentului de reciclare și la îmbunătățirea condițiilor de colectare în întreaga comunitate.

Deja aproximativ 90% dintre cartelele de acces au fost distribuite populației.

„Câmpina, ajută-ne!

De ce? Pentru că, împreună, putem reduce taxa de mediu!

Știați că, dacă municipiul Câmpina atinge un grad de colectare separată de peste 50%, vom plăti mai puțin la Fondul pentru Mediu?

În prezent, procentul de colectare separată în municipiul Câmpina este de doar 15,5%, mult sub ținta de peste 50%.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, autoritățile locale trebuie să reducă cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare. În caz contrar, crește taxa pe care o plătim cu toții!

Iată cât a plătit Câmpina, din bugetul local, pentru taxa de mediu în ultimii ani:

2017 – 119.724 lei

2018 – 193.791 lei

2019 – 220.178 lei

2020 – 310.775 lei

2022 – 244.025 lei

2023 – 234.100 lei

2024 – 219.134 lei

Ce înseamnă asta pentru noi?

Dacă nu colectăm selectiv, bugetul municipiului este afectat, iar banii care ar putea fi folosiți pentru școli, infrastructură sau proiecte locale ajung să fie plătiți pentru taxa de mediu și alte obligații similare.

Ce putem face împreună?