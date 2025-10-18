Când nu ai nevoie de autorizație ca să izolezi un apartament la Ploiești

În mod normal, pentru a izola termic fațada unui apartament ai nevoie de o serie de acte, inclusiv certificatul de urbanism și autorizația de construcție obținute de la autorități. Totuși, potrivit unei hotărâri de Consiliu Local, la Ploiești poți să-ți izolezi în regim propriu apartamentul dacă îndeplinești anumite condiții.

- Publicitate -

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru reabilitarea termică a blocurilor, este necesar să se obțină certificat de urbanism și autorizație de construire.

Totuși există excepții de această regulă.

- Publicitate -

Astfel, clădirile cu cel mult trei niveluri (etaje), care nu sunt amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate și care nu sunt monumente istorice clasate, pot fi reabilitate termic fără documentele menționate.

Pentru toate celelalte situații, inclusiv blocuri de patru etaje, este necesară emiterea certificatului de urbanism și, mai apoi, de autorizația de construire.

Important de precizat este și faptul că, din punct de vedere estetic al fațadelor, nu există nicio reglementare la nivel de Consiliu Local la Ploiești.