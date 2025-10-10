Punte distrusă de ape la Azuga. Finanțarea pentru pod a fost sistată

Puntea provizorie peste pârâul Azuga a fost distrusă de ape, după ce ploile din ultimele zile au dus la creșterea debitului. Primăria Azuga susține că lucrările de refacere a punții provizorii vor fi efectuate de constructorul de la centura ocolitoare. Pentru construirea podului peste pârâul Azuga, momentan, plățile prin Programul Anghel Saligny au fost sistate.

- Publicitate -

Ploile din ultimele zile nu au rămas fără efecte. Din cauza precipitațiilor abundente, debitul pârâului Azuga a crescut, iar puntea provizorie din zonă nu a rezistat. Primăria Azuga a anunțat că puntea provizorie va fi refăcută.

„În urma ploilor din ultimele zile și a debitului crescut al pârâului Azuga, puntea provizorie realizată de constructorul lucrărilor a fost distrusă.

- Publicitate -

Astăzi, după liniştirea apelor, puntea va fi refăcută cu sprijinul firmei care lucrează la centura ocolitoare, astfel că traficul pietonal și auto se va putea relua”, a anunțat Primăria Azuga.

Finanțări sistate pentru construcția podului

Cât privește construirea podului, potrivit Primăriei Azuga, finanțarea prin Programul Național Anghel Saligny a fost sistată.

„Consolidarea acestui pod este o investiție cuprinsă în Programul Național “Anghel Saligny” și este finanțată de la bugetul de stat.

- Publicitate -

Construcția a demarat în primăvara acestui an și este în curs de realizare. Conform proiectului, podul vechi a fost înlăturat și s-a realizat o punte provizorie care asigura accesul auto și pietonal către cartierul din strada Amurgului.

După cum se cunoaște, prin O. U. G. nr. 52/20025, de la 1 octombrie au fost suspendate plățile și automat lucrările pentru toate obiectivele de investiții finanțate prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”.

Lucrările de refacere a podului consolidat vor fi reluate în momentul deblocării finanțării”, a precizat Primăria Azuga.

- Publicitate -