Punte distrusă de ape la Azuga. Finanțarea pentru pod a fost sistată

Puntea provizorie peste pârâul Azuga a fost distrusă de ape, după ce ploile din ultimele zile au dus la creșterea debitului. Primăria Azuga susține că lucrările de refacere a punții provizorii vor fi efectuate de constructorul de la centura ocolitoare. Pentru construirea podului peste pârâul Azuga, momentan, plățile prin Programul Anghel Saligny au fost sistate.
Ploile din ultimele zile nu au rămas fără efecte. Din cauza precipitațiilor abundente, debitul pârâului Azuga a crescut, iar puntea provizorie din zonă nu a rezistat. Primăria Azuga a anunțat că puntea provizorie va fi refăcută.
„În urma ploilor din ultimele zile și a debitului crescut al pârâului Azuga, puntea provizorie realizată de constructorul lucrărilor a fost distrusă.
Astăzi, după liniştirea apelor, puntea va fi refăcută cu sprijinul firmei care lucrează la centura ocolitoare, astfel că traficul pietonal și auto se va putea relua”, a anunțat Primăria Azuga.
Finanțări sistate pentru construcția podului
Cât privește construirea podului, potrivit Primăriei Azuga, finanțarea prin Programul Național Anghel Saligny a fost sistată.
„Consolidarea acestui pod este o investiție cuprinsă în Programul Național “Anghel Saligny” și este finanțată de la bugetul de stat.
Construcția a demarat în primăvara acestui an și este în curs de realizare. Conform proiectului, podul vechi a fost înlăturat și s-a realizat o punte provizorie care asigura accesul auto și pietonal către cartierul din strada Amurgului.
După cum se cunoaște, prin O. U. G. nr. 52/20025, de la 1 octombrie au fost suspendate plățile și automat lucrările pentru toate obiectivele de investiții finanțate prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”.
Lucrările de refacere a podului consolidat vor fi reluate în momentul deblocării finanțării”, a precizat Primăria Azuga.