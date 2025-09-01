Audiență record la dezbaterea din Bariera București

Observatorul Prahovean a transmis în direct, aseară, dezbaterea primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, din cartierul Bariera București. Tema: proiectele blocate de consilierii PSD, PNL, AUR și USR.

- Publicitate -

Timp de o oră și jumătate, edilul a răspuns întrebărilor celor prezenți și a explicat de ce a decis să propună cumpărarea, prin credit a 20 de tramvaie noi, respectiv amenajarea unui parc în zona UPG.

Transmisiunea a captat atenția cititorilor noștri și a înregistrat o audiență-record de peste 150.000 de vizualizări, generând peste 400 de reacții și aproape tot atâtea comentarii.