Festivitate de înmânare a contractelor de finanțare nerambursabilă 2025 

Observatorul Prahovean
Data:

Data:

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, invită organizațiile neguvernamentale și cluburile care au obținut finanțare nerambursabilă să participe la festivitatea de înmânare a contractelor pentru anul 2025, ce va avea loc sâmbătă, 30 august, ora 18:00, pe Bulevardul Independenței – rondul 2, zona Restaurantul London House, Ploiești.

Evenimentul marchează sprijinul acordat de Consiliul Județean Prahova pentru inițiativele care aduc valoare comunității prin cultură, educație, mediu, social, tineret și sport. În total, 41 de proiecte au fost selectate pentru finanțare:

Câștigătorii ediției 2025

Cultură, Sănătate, Învățământ, Social, Mediu

• Asociația Pay It Forward RO2D2 – Inovație și Tradiție: Redescoperirea Siturilor Arheologice prin STEAM
• Asociația Diabeticilor din Prahova – SuperEroi ai Sănătății: Nutriție și Sport
• Alianța Franceză Ploiești – Tinerii Media și Adevărul: Formarea spiritului civic în societatea digital
• Asociația de Sprijin și Binefacere România – Profesori pregătiți, elevi protejați
• Organizația Umanitară Concordia – Viitor Digital – Alfabetizare și educație interactivă
• Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării – Prevenirea Dizabilității prin activități de informare
• Asociația Parteneri Pentru Comunitate – ECO Logic
• Asociația Mihai și Prietenii – Suntem Toți Prieteni. Prahova pentru toți copii
• Asociația Eduard Miclea – Muzica, Balsam pentru Sufletul Tuturor – Flautul Magic
• Fundația Comunitară Prahova – Furtul de la Scara B – Spectacol Caritabil
• Georgescu Rodica Mihaela – Bienala Internațională Prahova
• Asociația Club Rorary Internațional Ploiești – Rotary 30

Tineret

• Asociația Absolvenților Universității Petrol Gaze Ploiești – Forumul Tinerilor Antreprenori
• Asociația Masterpeace Ro – Edu Talks
• Asociația EUcivitas 21 – Simularea Model Parliament Ploiești
• Asociația Pay It Forward RO2D2 – RO2D2 pentru patrimoniu – Istoria Redescoperită de Copii prin Tehnologie
• Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud Muntenia – Gala Tinerilor Antreprenori 2
• Fundația Cantacuzino Florești – Tineri în Acțiune la Domeniul Cantacuzino
• Asociația Macaia – Delete. Run. Fake News
• Asociația Județeană de Handbal Prahova – Gala Handbalului Prahovean
• Fundația Zamolxes – Ferestre spre viitor – curs de competențe antreprenoriale pentru tineret
• Asociația Clubul Sportiv Arhivarul – Gala Tineretului Prahovean

Sport

• S&F Tennis Systems Club Sportiv de Tenis – Tenis pentru Viitor – Sprijin Pentru Campioni
• Asociația Clubul Sportiv Prahova Ploiești – Prahova Ploiești – Emblema Fotbalului Feminin din Prahova
• Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia – În drum spre Jocurile Olimpice
• Asociația Club Sportiv Iron Team Ploiești – Promovarea Powerliftingului de mare performanță din Județul Prahova
• Club Sportiv Păulești – Performanță în fotbal – Club Sportiv Păulești
• Club Sportiv Câmpina – Handbalul Câmpinean, Prezent și Viitor
• Asociația Club Sportiv Caraimanul Bușteni – Caraimanul Bușteni – Fotbal pentru viitor
• Asociația Club Sportiv Republica Ploiești – Atletismul – Sportul de bază al tuturor sporturilor. Performanță în rândul copiilor
• Asociația Club Sportiv MX PRO ACADEMY – Digitalizarea și pregătirea performanței în fotbal
• Puiu Simona – Grație și Performanță prin Gimnastica Ritmică
• Club Sportiv Asociația Domeniul Cantacuzino – Velocrosul Castanilor ediția de toamnă 2025
• Asociația Club Sportiv Aurora Băicoi – ABC Rugby – Educație, Mișcare și Disciplină
• Moldanschi Claudiu Ștefan – Împreună facem micii campioni
• Anghel Liviu Gabriel – Trofeul Prahovean
• Club Sportiv Orienteering Klub Silva Câmpina – Pasiune pentru Mișcare: Orientare, Alergare și Drumeții în inima Prahovei
• Asociația Info Cetățeni – Generația în Mișcare
• Asociația Întoarce-te la Sport – Gimnastica Fericirii – Râdem. Ne mișcăm. Ne împrietenim
• Asociația Club Sportiv Masato Ryu – Tineri Activi = Comunități Sănătoase
• Asociația Baschet Club T-Pack – Prahova Active: Inițiere și Dezvoltare prin Baschet pentru o nouă generație

Președintele Nanu adresează felicitări tuturor organizațiilor câștigătoare și subliniază că aceste finanțări sunt acordate din bugetul Consiliului Județean Prahova, ca expresie a sprijinului constant pentru comunitatea locală.

