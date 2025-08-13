Amenzi de 23.450 lei primite de cei care murdăresc Ploieștiul

”Coji de semințe sau mizerie pe spațiul public, nepăsare?Te costă!”, spun reprezentanții Primăriei Ploiești – ”Spațiul public nu e coș de gunoi!”. În doar câteva zile, Poliția Locală Ploiești a aplicat peste 23.450 lei în sancțiuni pentru gesturi care degradează orașul.

Continuă campania Primăriei Ploiești pentru un oraș mai curat, mai civilizat. Și cum cu vorba bună nu prea a mers, s-a trecut la aplicarea de amenzi pentru:

– aruncat deșeuri,

– consum de semințe și lăsat cojile pe jos,

– vandalism și comportamente antisociale.

Strada Făgăraș / intersecția cu str. Corlătești – amendă de 1.500 lei pentru abandon de deșeuri pe domeniul public.

Parcul Aleea Viitorului – 3 persoane sancționate, total 4.500 lei, pentru aruncarea cojilor de semințe pe jos + oferit mătura pentru curățenie.

Parcul de joacă str. Industriei – 3 sancțiuni, total 4.500 lei, pentru aceeași abatere.

Parcul Mihai Viteazul – o tânără sancționată cu 1.500 lei (HCL 676) pentru aruncarea cojilor + 500 lei (Legea 61) pentru refuz de legitimare.

Republica de sub Castani – 8 sancțiuni aplicate, total 4.500 lei, pentru consum de semințe și aruncarea cojilor direct pe bulevard.

Primăria Ploiești: ”Cea mai mică neatenție te poate costa până la 2.000 lei și mătura în mână. Pentru că orașul nu e coș de gunoi! Mizeria aruncată cu intenție, cojile de semințe, sacii cu moloz sau lipsa respectului pentru spațiul comun nu mai sunt tolerate.

Respectul pentru oraș începe cu gesturi simple: folosește coșul/platforma de gunoi, nu domeniul public.”

Sesizează faptele la Poliția Locală – 0244 954.

