Parcarea pe strada Daciei din Ploiești face imposibilă circulația în condiții de siguranță

O situație care durează de ceva vreme pe strada Daciei din Ploiești, la intersecția cu strada Traian, pune în pericol viața șoferilor și nu numai a lor. Faptul ne-a fost semnalat de un cititor care ne-a trimis imagini cu modul în care se parchează în dreptul trecerii de pietoni de pe strada Traian, făcând imposibilă asigurarea corectă a șoferilor care ies de pe Daciei.

Astfel, parcarea pe trotuar a mașinilor, în dreptul trecerii de pietoni din imagini, în poarta Grădiniței nr.8, este o practică ce pune în dificultate șoferii, care vin de pe strada Daciei, și trebuie să iasă foarte mult pe strada Traian pentru a se asigura la schimbarea direcției de mers.

Nu este vorba de o singură mașină care parchează în acest fel, ci locul respectiv este ocupat de mai mulți. Tocmai din acest motiv trebuie găsită o soluție pentru a nu mai avea nimeni cum să parcheze acolo, soluție care ar trebui implementată în mai multe locuri cu situație similară din oraș.

„Bună ziua. Cred că doar prin publicația dumneavoastră pot rezolva o problemă gravă (consider eu).

La intersecția străzilor Daciei cu Traian este Grădinița 8, iar în fața porții este trecerea de pietoni (foto). Pe trotuar și pe trecerea de pietoni în poarta grădiniței se parchează mașini fără nici o jenă și fără a oferi siguranța rutieră.

Am făcut nenumărate sesizări la Poliția Locală și nicio măsură nu s-a luat, mai mult de atât, la una din reclamații, când am cerut să se instaleze stâlpișori, răspunsul a fost unul aberant “că e sfârșit de an și nu mai au buget”.

Vă atașez câteva poze din diferite zile și diferite ore”, ne-a scris cititorul, care ne-a și trimis imaginile.

Solicităm, pe această cale, un punct de vedere Poliției Locale Ploiești, care, așa cum susține cititorul, a fost sesizată pentru montarea unor stâlpișori de delimitare.

Fun fact: Până și pe Google Maps, indexarea este tot cu o mașină parcată pe trotuar, în dreptul trecerii de pietoni, în același loc!!