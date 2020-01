Noul subprefect de Prahova, Constantin George Brezoi, a fost secretar de stat în Guvernul Ponta. VIDEO

Astăzi, noul subprefect al judetului Prahova, Constantin George Brezoi, a fost instalat, oficial, în funcție. Acesta a depus jurământul în timpul unei videoconferințe.

Potrivit wall-street.ro, în 2015, premierul de atunci, Victor Ponta, l-a numit pe Brezoi în postul de vicepresedinte al Autoritatii de Administrare a Activelor Statului din partea fostului Partid Conservator.

Inainte sa fie numit secretar de stat, Brezoi a lucrat, in intervalul noiembrie 2010-martie 2014, ca sef oficiu la Oficiul Teritorial pentru IMM-uri si Cooperatie Ploiesti, avand atributii de ordonator de credite, coordonare a activitatii oficiului, implementarea proiectelor si programelor pentru IMM-uri.

In acelasi timp, conform propriului CV, in perioada octombrie 2008-martie 2014, el a fost si director general al firmei de consultanta Bri Solution SRL Valenii de Munte. Inainte de asta, George Brezoi a fost intre 2007 si 2008 director al departamentului de cercetare si dezvoltare al companiei Montplast Ploiesti, dupa ce anterior a fost director tehnic la aceeasi companie. Cariera lui Brezoi in mediul privat a inceput ca administrator al firmei Clever Giurgiu.

Brezoi este licentiat in economie la Universitarea Spiru Haret din Bucuresti si are un masterat in management educational si integrare europeana la Facultaea de Petrol si Gaze Ploiesti din 2010.

VIDEO Ce a declarat Constantin George Brezoi la instalarea în funcția de subprefect de Prahova: