PNL, un maidanez costeliv care așteaptă umil mila PSD-ALDE

Circul și panarama de zilele astea mi-au defectat puțin busola în sensul că mi s-a înșurubat în cap o întrebare obsesivă: ați văzut cumva vreun PNL prin spațiul public?

Chiar așa, ați auzit cumva de vreun liberal care să îndrăznească să îngaime măcar ceva despre creșterea cursului valutar, creșterea ROBOR, creșterea prețului carburanților etc datorate exclusiv balamucului pe care îl generează domnul Dragnea și PSD? Eu am căutat cu lupa și nu am găsit.

Ce mă disperă când mă gândesc la liberali e că îi simt cum stau încordați prin caverne sau ascunși pe sub preșurile de la partid, așteptând ca PSD să se autodistrugă astfel încât ei să fie fireasca și naturala alternativă la Putere.

Că doar miracolul preluării Puterii face din această adunătură amorfă și oportunistă o structură politică. Asta și accesul la frimiturile și resturile pe care i le aruncă științific, pragmatic și oportunist domnii Dragnea și Tăriceanu.

Zilele astea m-a bântuit o proiecție sinistră: partidul Brătienilor a ajuns un maidanez costeliv care așteaptă umil și lingușitor mila PSD-ALDE sau uitarea alegătorilor în cazul în care vor veni anticipatele.