M-aș duce oricând să mănânc la El Camaron

Că tot e vineri, e vreme nașpa și poate nu știți unde să ieșiți cu prietenii, m-am gândit să vă fac o recomandare. Am fost de două ori la El Camaron, suficient cât să-mi creeze reflexul de a-mi dori să mă întorc. De ce este restaurantul ăsta diferit față de celelalte din zonă? Adică ce are el în plus de mi-a creat dorința de a reveni?

Prima impresie pe care mi-a făcut-o și care nu s-a schimbat nici după a doua ”vizită”, este aceea de loc foarte curat, igienic. Cu un aer vag mediteranean, localul este foarte bine iluminat și totul strălucește. Barul arata ca decupat dintr-o revistă, între mese este suficient spațiu cât să poți discuta în liniște fără să te deranjeze sau să-i deranjezi pe ceilalți clienți.

Meniul, cu destule mâncăruri cu specific mediteranean/spaniol, sună bine. Personalul este foarte promt. Prețurile sunt decente. Nefiind un fan al fructelor de mare, nu vă pot spune nimic despre mâncărurile cu specific. Din ce au consumat cei cu care am fost, înțeleg că sunt ok, unele chiar rafinate.

Vă pot vorbi, în schimb, despre faptul că am mâncat cel mai bun beef steak. Și nu compar doar cu restaurantele din Ploiești, ci și cu toate locurile pe unde am mai mâncat. Probabil pentru că am avut norocul ca la bucătărie să fie patronul restaurantului, Cristi, care a stat multă vreme prin Spania.

A doua oară am mâncat ”tradiționalele” coaste de porc, al căror fan disperat sunt. Bune, nene, bune, servite împreună cu un sos al casei și cipsuri de cartofi.

Așa cum cum vă spuneam, m-aș întoarce oricând la El Camaron fie pentru masa de prânz, fie pentru o seară în oraș cu prietenii. Merită, credeți-mă.