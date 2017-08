Voi muriți de cancer, noi cerșim cu Moșu' - apelul parlamentarilor PSD

Nu despre Moșu' vreau să vă vorbesc acum. Sunt absolut convins că își va rezolva problema pierzând simpatia și respectul unora ca mine care nu l-ar fi văzut vreodată cerșind gratuități și mocăciuni de la o primărie aproape falimentară.

Pe Tamara Costache n-am văzut-o făcând asta. Nici pe Corina Ungureanu. Nici pe Octavian Bellu. Nici pe mulți alți sportivi meritorii pe care i-a produs Ploieștiul. Adică să cerșească, folosindu-se golănește de simpatia publicului un spațiu comercial de la primărie.

Despre valorile uriașe pe care le produc alte domenii, ce să vorbesc. Apropo, știați că, ani la rând, Colegiul Național Mihai Viteazul a produs campionul lumii la informatică? Și vice-campioni? Pe la ce Harvard sau Cambridge or fi ei și pe banii căror părinți?

În bunul meu obicei, aș fi ignorat mascarada dacă în horă nu intrau EI - parlamentarii PSD. Care ieri au făcut un apel public la primarul Adrian Dobre prin care îi solicită să rezolve problema locativă a pub-ului lui Dorfotei. Care pub, aflu din text, ”nu este un simplu local în care se iese la bere. Este un muzeu al victoriilor, pasiunii și muncii asidue pe care acest om a vrut sa le împartă cu noi”.

Pe bune?!? Și eu care credeam că este un templu dedicat personalității marelui sportiv unde berea te ridică la ceruri și tăria te duce dincolo de ele.

Redau textul apelului parlamentarilor PSD preluat integral de pe ph-online.ro:

"Ploiestiul ii datoreaza mult lui Leonard Doroftei. Campionul nostru a fost numit cetatean de onoare si trebuie sa ii aratam respectul cuvenit, nu sa-i inmanam o hartie cu aceasta distinctie si sa uitam cine este si cat a luptat pentru ca noi sa ajungem sa ne mandrim cu numele sau. Solicitam public Primariei Ploiesti sa identifice o solutie pentru ca marele nostru Doroftei sa-si continue activitatea pentru care a decis sa ramana in Romania.

PUB-ul Doroftei nu este un simplu local in care se iese la bere. Este un muzeu al victoriilor, pasiunii si muncii asidue pe care acest om a vrut sa le imparta cu noi. Este un loc in care ploiestenii intra cu mandrie si sunt intampinati de un adevarat campion care nu s-a aratat niciodata obosit sa ne intrebe, pe fiecare in parte, cum ne-a fost ziua. La schimb, noi ii dam astazi un semnal ca nu ne mai intereseaza valoarea si cinstea care, odata, ne-au facut mandri. Consideram ca Primaria Ploiesti poate identifica o solutie, si inca rapid, pentru ca Leonard Doroftei sa nu regrete ca s-a nascut ploiestean. Asta daca nu cumva e prea tarziu".