Donald, mai dezvăluim și noi ceva sau rămânem la etapa de tăinuire, complicitate, șantaj și amenințare?

Proaspăt demis de către consiliul de administrație la începutul lunii, domnul Donald Constantin, director al Societății de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, a început să publice pe pagina de facebook un ”serial de dezvăluiri”. Cu motto-ul ” Să te ferească Dumnezeu de omul care nu are ce pierde!”, dezvăluitorul promitea să scrie un fluviu de dezvăluiri despre ”îndepărtarea mea, într-un stil mafiot, de la conducerea SGU”. ”Dezvăluirile” s-au oprit abrupt la doar al patrulea episod care se încheia cu ”va urma”, fapt care a lăsat auditoriul cu sufletul la gură.

”V-am promis că voi aduce public adevărul legat de motivele reale ale demiterii mele, pe cine am supărat, ce interese am deranjat, ce afaceri am stricat, dar și care sunt obiectivele ”MAFIA XXL – XS” formată în jurul PSD Prahova”, scria Donald în deschiderea primului episod publicat pe pagina sa de facebook la data de 4 august.

A continuat cu ” ”MAFIA XXL – XS”– episodul 2” pe 5 august. A luat pauză o zi și pe 7 august a revenit cu episodul 3 ” MAFIA CIOCOS – episodul 3”. Așa cum vă spuneam, serialul a fost întrerupt abrupt cu episodul publicat pe 8 august ” MAFIA CIOCOS – episodul 4” al cărui final promițător: ”Vor reveni pe acest subiect! KEEP IN TOUCH, MAFIA CIOCOS!” a lăsat auditoriul cu sufletul la gură. Textele sunt pe pagina de facebook a domnului Donald T Constantin și sper că nu o să le șteargă.

Suntem în 18 august. S-au făcut 10 zile domnul Donald ne-a lăsat cu ochii soare așteptând o continuare. De la atâta tensiune n-am mai rezistat și nu mă pot abține să nu-l întreb pe fostul director: mai continuați domnul Donald sau vă opriți aici?

Eu aș zice să continuați. Altfel, dacă vă opriți, demersul dumneavoastră cam seamănă până la suprapunere cu niște texte din Noul cod Penal care incriminează următoarele infracțiuni: tăinuire, complicitate, șantaj și amenințare.

Nu știu ce părere au Parchetele, dar mor de curios să aflu.

