Deficit de medici? Schimbați legea: Ori la stat, ori la privat

Deficitul de medici din sistemul public este din ce în ce mai acut resimțit în spitalele de stat. Cum s-a ajuns la asta în condițiile în care, la stat salariile au crescut atât de mult? De ce alte țări nu se confruntă cu această problemă iar România este într-un asemenea impas? Răspunsul este simplu: legea în România este proastă!

„În Franța, medicii pot opta, fie pentru sistemul public, fie pentru sistemul privat. Adică un medic de la stat nici nu poate intra să dea o consultație într-o clinică privată. Și este valabil și invers: un medic din sistemul privat nu poate merge, sub nicio formă, să opereze sau să consulte într-un spital de stat. Și atunci nu există probleme”, a explicat medicul Ciprian Vâjeu, chirurg român plecat în Franța de peste 20 de ani.

Uitându-ne la alții mai deștepți (sau doar mai interesați de binele cetățenilor) ca noi, am vedea rapid de ce la ei lucrurile merg și la noi nu. România se supune legilor europene care spun că un medic nu are voie să lucreze mai mult de 38 de ore pe săptămână, spune dr. Vâjeu. Că sunt gărzi sau nu, medicul nu are voie să depășească normativul orar. Și este plătit, în sistemul de stat, cu un salariu, să recunoaștem, cel puțin frumos.

Problema este că, statistic vorbind, mai mult de două treimi din medicii de la stat lucrează și în privat. Și atunci, firesc, nu au cum să facă față și să acopere gărzile și orele de consultații și tot ce au de făcut, în cele 38 de ore. „Dacă legea i-ar obliga să aleagă, ori stat, ori privat, atunci s-ar rezolva problemele”, este de părere medicul Vâjeu.

La stat, indiferent câte operații are un medic, are același salariu. Și atunci nimic nu-l împiedică să cheme pacienții în privat, unde este plătit în funcție de numărul de intervenții. Ia salariul întreg de la stat și bonusurile de la privat. De ce? Pentru că legea îi permite acest lucru!

„Salariile mari de la stat nu vor putea rezolva deficitul de medici, atâta timp cât legea în România nu se schimbă”, mai spune medicul Vâjeu.

Ce s-ar întâmpla în România dacă legea ar fi schimbată

Cum ar fi ca, și în România, medicii să aleagă: profesează în sistemul de stat sau în sistemul privat? Și una să o excludă pe alta…

Cum ar fi ca un medic dintr-un spital de stat să nu mai aibă voie să lucreze în privat, nici consultații, nici intervenții… Pe cale de consecință, medicii care aleg să lucreze în sistemul privat să nu mai aibă dreptul de a profesa într-un spital de stat. Cum ar fi?

Nu este vorba de o îngrădire a dreptului medicilor. State europene mai evoluate ca România au prevederi legale în acest sens. „La ce salarii au medicii la stat, în România, cine s-ar duce să lucreze doar în privat?”, se întreba un medic german în urmă cu doi ani. „Cred că multe clinici private s-ar închide, dacă s-ar da o astfel de lege”, a mai spus el…

Adevărul este că, având în vedere nivelul de salarizare din unitățile de stat, cei mai mulți medici ar rămâne să profeseze în sistemul public. Și ar trebui să-și facă cele 38 de ore!!!

Este adevărat, ar fi mai puține clinici private, cu mai puține sucursale… Este adevărat, ar merge oamenii asigurați la spital și… surpriză!… ar avea medici să-i consulte. Ba chiar ar avea și medici care să-i opereze.

Ce ar însemna Legea schimbată? Ar însemna că am rezolva deficitul de medici din spitalele de stat! De ce nu se poate face acest lucru? Pentru că la nivel decizional sunt alte interese care, evident, nu coincid cu obligarea medicilor să aleagă: stat sau privat.

Concluzia: Lasă că merge și așa! Ne plângem că nu avem medici, dar stă doar într-o „semnătură de pix” rezolvarea problemei. Însă nu se vrea…