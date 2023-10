„Dați-ne drumul la căldură! Avem copii mici, ni se îmbolnăvesc în casă!” De ce nu se poate da drumul la căldură măcar noaptea?

„Locuiesc la bloc racordat la sistemul centralizat de termoficare, în Ploiești, și mi-e frig în casă”. Cam asta ar fi povestea din ultimele două – trei zile ale celor care locuiesc la bloc, în Ploiești.

Noaptea temperaturile scad sub 10 grade. Da, poate că media nu a coborât încă, dar e totuși frig pentru că sunt ore bune când temperaturile stau sub 10 grade. Cel puțin dimineața nu îți vine să ieși de sub pilotă pentru ce-i în lume.

Cei care au copii, mai mari sau mai mici, nu au nicio șansă să o ducă rezonabil fără cel puțin un calorifer electric. Noi, azi-noapte, am avut în priză trei calorifere. De ce? Pentru că stăm la mâna altora cu căldura în calorifere…

Nu este normal să nu-mi pot da drumul la căldură când vreau. Am vrut să-mi pun centrală dar asociația de proprietari nu și-a dat acordul. Și, în aceste condiții, nu a avut niciun sens să merg mai departe. Acum vreau să ni se dea și nouă drumul la căldură în bloc. Se poate, știu sigur. Sunt blocuri unde caloriferele sunt calde. Sunt apartamente unde este cald și bine… dar de asta s-au ocupat asociațiile de proprietari. La noi e frig…

La noi în bloc sunt multe apartamente goale sau apartamente cu pensionari. Mult prea puțini suntem cei tineri sau cei cu au copii. Fiind minoritari, nici măcar nu deschidem gura. De ce am face-o? Am mai încercat și în anii trecuți cu privire la diverse probleme, iar acum, când auzim pe scară numai „Vai, cât o să plătim iarna asta la întreținere!”, ni se ia să mai spunem ceva…

Anul trecut ne-a terminat administrația locală cu scandalul cu agentul termic, când ne-a lăsat și fără apă caldă și fără căldură. Apoi au început avariile la, celebrele de pe-acum, CAF-uri. Așa că baza sezonul rece trecut a fost caloriferul electric. Chiar și cu el ne-am umplut de mucegai în casă de, în vară, a trebuit să renovăm camera cu probleme.

Anul acesta, teoretic, nu vom avea decât probleme… financiare cu căldura. În mediul online din ce în ce mai mulți ploieșteni se revoltă pentru faptul că în apartamente e frig. „Dați-ne drumul la căldură! Avem copii mici, ni se îmbolnăvesc în casă!”, se plâng aceștia.

Pe de altă parte, în mediul extra-online, să zicem, adică pe scările de bloc, se comentează altceva: „S-au anunțat aproape 30 de grade afară sâmbătă și duminică. Ce bine! Nici nu e nevoie să dea drumul la căldură. Este bine în casă…”, se vehiculează vorbele de către pensionari.

Eu fac parte din prima categorie, cea unde oamenii se plâng de lipsa căldurii. Probabil și frigul pe care l-am făcut iarna trecută m-a adus în acel stadiu de nu mai suport să-mi fie frig. Vreau să am căldură, să beneficiez de ea când vreau, când simt că am nevoie.

Mă apucă groaza. Nu-mi ajunge vremea de afară, mă confrunt cu frig și în casă. Încep iar răcelile, mucii, tusea… iar în casă nu avem nicio șansă să o ducem rezonabil.

„Domnilor au fost 3 grade de dimineață și nu avem căldura la bloc!!! De ce trebuie să solicite asociațiile să primim caldură??!!”, se întreabă un cititor care, probabil, este în aceeași situație ca și mine, adică nu se poate baza pe solicitarea Asociației de proprietari.

În ceea ce privește furnizarea agentului termic nu înțeleg de ce, așa cum s-a făcut și în alți ani, compania de termoficare nu poate să dea drumul la căldură doar noaptea pentru cei care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire. A fost bine când au făcut asta. Faptul că nu o fac și acum, îi duce cu gândul pe unii că ar exista ceva probleme cu instalațiile probabil, iar Termo chiar nu este interesată să reia alimentarea cu agent termic prea curând.

Oricum ar fi realitate stă în felul următor: În apartamente este nevoie de căldură, mai ales în timpul nopții! Ploieștenii s-au împărțit în două tabere, unii care vor căldură, alții care nu vor. Ce urmează? Probabil se va amâna furnizarea de agent termic pentru că în weekend s-au anunțat temperaturi de 27-29 de grade în timpul zilei.

Dar azi e joi, mâine e vineri… timp suficient să ne îmbolnăvim în case în vreme ce așteptăm să vină temperaturile caniculare în weekend. Păi nu era mai bine să am eu centrală? Nu era mai bine să pot să-mi pun fără să depind de alții și fără să mă țină o lege idioată? Nu era mai bine să fie și la noi ca la Mizil sau la Câmpina, să nu mai existe sistem centralizat de termoficare? Ba daaaaaaa! Și ce dacă? Nu e în interesul ălora de sus să ne fie nouă bine așa că… mai avem de îndurat ceva frig, nu glumă.

Hai s-avem sănătate și… bani de medicamente!, ce să zic…