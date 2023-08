Cum arată centrul Piteștiului față de centrul Ploieștiului. Zonă de promenadă amenajată, cu canale de apă versus sedii de partide, magazine și câteva bănci

Despre Ploiești am tot auzit în ultima vreme că nu poate fi „cosmetizat”, că nu poate avea un centru frumos, că, practic… este o cauză pierdută.

„Nu avem clădirile istorice din centrul Timișoarei, degeaba te uiți! Nu avem ce are Sibiul, comparația este exgerată. Chiar nu înțelegi că nu se poate face nimic?”, mi s-a dat replica în ultima vreme, nu o singură dată.

Ok, am înțeles… nu Timișoara, nu Sibiu, nu Brașov… măi, dar de Pitești ce mai ziceți?!?!?!

Are Piteștiul clădiri istorice? Are Piteștiul obiective turistice? Are Piteștiul ceva mai breaz ca Ploieștiul? Da, are primar se pare… Și nu numai… Are oameni cu viziune care au fost în stare, în urma accesării fondurilor europene, să facă din …., bici. Știți ce zic, da?

Centrul Piteștiului pare desprins din filme. Când vezi prima dată fotografii zici că e o randare, nu te gândești că oamenii de acolo chiar au fost în stare să facă așa ceva.

Am fost vineri la o plimbare prin centrul Ploieștiului. Zona pietonală, așa cum spuneam și cu alte ocazii, e plină de sedii de partide și fel de fel de magazine. Să te plimbi, ai cam puține variante. Sediul Consiliului Județean tronează în centrul Ploieștiului cu parcarea sa impunătoare pentru angajații de acolo.

Ce ar trebui făcut pentru a ajunge și noi să avem un centru amenajat, așa cum are Piteștiul? Ne trebuie oameni cu viziune, ne trebuie oameni determinați să facă ceva pentru orașul ăsta. Nu se așteaptă nimeni ca totul să se întâmple peste noapte, dar nici nu se pune problema să nu faci NIMIC timp de patru ani de zile în afară de scandaluri și probleme. Suntem atât de prinși în toate scandalurile posibile, la nivel de administrație locală, încât nimeni nu are ochi să vadă halul în care a ajuns orașul.

Am văzut acum ceva vreme, pe o rețea de socializare, câteva imagini care vor să surprindă frumusețea Ploieștiului. Pentru acest lucru, un fotograf și o balerină au realizat fotografii în oraș. Am stat și am studiat fotografiile. Sunt așteptate momentele: când nu trece nicio mașină, când nu este niciun băutor de bere la PET pe băncile de pe pietonală, iar în altele fundalul este blurat.

Dacă vrei să surprinzi ceva frumos în fotografii, o poți face. Și eu o fac, mai ales primăvara, când înfloresc magnoliile. Și îmi place să o fac. Sunt momente în care mă bucur. Dar realitatea este că avem nevoie de mai mult de atât.

În Pitești, care chiar nu are clădiri frumoase ca ale noastre, s-a putut face ceva, semn că, dacă vrei cu adevărat, poți. Imaginea care se găsește în această perioadă peste tot pe internet, cea cu amenajarea din centrul Piteștiului, face pe oricine să exclame: Cum s-a putut face așa ceva acolo? Și, dacă s-a putut acolo, la noi de ce nu se poate.

Sursa foto centru Pitești: Facebook Ion Simion