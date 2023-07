Timișoara vs Ploiești: „Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!”. Sigur? Chiar și la Ploiești?!?! – FOTO

La Revoluție s-a scandat și s-a întâmplat: „Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!”. Oare putem spera la minunea asta la Ploiești? Sincer, cam asta am gândit în primele momente petrecute în orașul de pe malul Begăi…

Ce-mi place când plec în concediu că, de fiecare dată când mă întorc, abia aștept să scriu pe unde am fost și ce am văzut. Și scriu repede și cât mai mult, ca nu cumva să se estompeze în timp impresiile.

Mi-ar plăcea să scriu și ce bine e la noi în oraș comparativ cu alte orașe din țară și din străinătate, dar, nu știu cum se face, că de fiecare dată Ploieștiul iese pierzător. Am scris eu, au scris și colegii mei, comparații cu Târgoviște, Pitești, Craiova, Slobozia și alte orașe cu același rang ca Ploieștiul: municipii reședință de județ. Și de fiecare dată orașul nostru a pierdut competiția. Ne-am obișnuit așa…

Și tocmai când credeam că mai rău de atât nu se poate, am ajuns la… Timișoara!

În primul rând, în Timișoara, de cum ajungi aproape de centru, ai senzația că ești în altă lume. Iar după ce te dai jos din mașină, venit de la Ploiești, te șochează în primul rând un lucru: NU pute!!! Și nu vorbim aici de mirosul specific dintotdeauna Ploieștiului, cel de rafinărie, ci de cel specific în ultima vreme: cel de gunoi!!!

Apoi, constați cu stupoare că în centrul Timișoarei toaletele publice sunt fără taxă!!! Și îți aduci aminte că în centrul Ploieștiului toaletele publice nu sunt deloc!!! Bine… sunt unele pe la Hale… cu taxă… și prin gări… tot cu taxă. Dar n-am avut tupeu să intru niciodată. Mirosul de la intrare pune pe fugă pe oricine. Și plătești taxă, da!?!?!?

Am ajuns la Timișoara într-o zi caniculară de iulie și ne-am răcorit în oaza verde din Piața Victoriei, o grădină verticală cu peste 1.000 de plante, amenajată pentru TM2023. Se numește „Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara” și reprezintă o instalație temporară concepută de MAIO Architects, realizată împreună cu o echipă locală și organizată de Ordinul Arhitecților România – Filiala Timiș.

Structura este metalică și, recunosc, pe la etajul al treilea cam îmi tremura sufletul când simțeam trepidațiile. Așa că nu am mers până sus, cu restul, m-am mulțumit să admir Timișoara de la etajul al treilea și să mă bucur că în Ploiești nu avem așa ceva. Păi de ce să fie ceva ce să-mi dea emoții? Nu mai bine fără?!?!?

Apoi am plecat la o plimbare prin centrul pietonal al orașului. Terase, gelaterii, artiști stradali… la un moment dat mă întrebam dacă nu cumva am trecut granița fără să ne dăm seama. Dar nu, nu trecusem. Limba română auzită peste tot ne indica foarte clar faptul că eram (încă) în România.

Ceva din centrul Timișoarei mi-a adus aminte de Sibiu, de Brașov, de Oradea chiar. A, și am realizat… era vorba tot de orașe municipii reședință de județ, adică așa, ca Ploieștiul… Și nu spun mai mult…

Am savurat o înghețată în timpul plimbării, apoi, pe seară, am fost și am mâncat la o terasă acolo, în centru. Ne-am minunat cu toții în fața panoului cu Evenimentele lunii iulie în Timișoara, copiii au alergat și au ascultat muzică la pian cântată în aer liber în timp ce noi studiam împrejurimile încercând să descoperim secretul.

„Vrei să ne mutăm la anul în Timișoara?”, m-a întrebat brusc soțul la un moment dat. M-a cam luat pe nepregătite, ce-i drept. Da, suna tentant. Școli sunt, apropierea de vest este, dar… chiar nu mă văd lucrând la „Observatorul Timișean”, sau cum s-o numi publicația media locală… 😉

În plus, într-un așa oraș, presa cam moare de foame, în opinia mea. Nu tu gunoi, nu tu șobolani în centru, nu tu boschetari, nu tu cetățeni care se îmbăiază în fântânile arteziene… păi ce să scrii? Doar de bine, doar realizări ale administrației locale, doar câte chestii mișto ai de făcut în Timișoara, indiferent de vârsta pe care o ai? Neeee, chiar nu e de mine! Sună maxim de plictisitor! 😊😊😊

De curiozitate mi-am aruncat ochii pe câteva publicații locale „made in Timiș”. Vai, câte preluări de pe naționale, câte programe ale evenimentelor viitoare, fără un jeg, fără un scandal, fără o nuntă, fără… nimic. Păi cred că dacă am publica noi așa ceva, nu ne-ar mai citi nimeni, am da faliment și am muri de foame. Deci iată, tot mai bine e la Ploiești!

Provocată fiind de toată această viață roz aparentă, am încercat să găsesc neajunsuri în Timișoara. Și am găsit: un grup de religioși cântau imnuri în Piața Victoriei iar oamenii, timișorenii, mi s-au părut reci și cu aer superior. „Așa sunt bănățenii!”, mi-a zis cineva din grupul nostru. Nu am avut de ales decât să-l cred pe cuvânt. Nu am cunoscut prea mulți bănățeni la viața mea, ce-i drept…

Concluzia? Am fost în Timișoara și mi-a plăcut… dar sintagma „Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!” este complet falsă și ar trebui interzisă prin lege! Altă concluzie? Este mai degrabă o întrebare: Oare presa locală din Timișoara cum supraviețuiește într-un oraș în care, cel puțin aparent, totul merge ca pe roate?

