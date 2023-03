Domnilor edili, faceţi parcări de reședință în Ploiești înainte să dați amenzi și să blocați roțile mașinilor!

Câți ani vă trebuie, domnilor edili, să amenajați niște amărâte de parcări în Ploiești? În caz că nu ați observat, situația locurilor de parcare din Ploiești a escaladat în ultima vreme. Oamenii au ajuns să-și parcheze mașinile pe unde apucă, inclusiv pe spațiile verzi, vecinii au început să-i reclame, Poliția Locală să dea amenzi, SGU să blocheze roțile și mai avem puțin și ajungem ca în București, să ne batem pe locurile de parcare.

Cu 5-6 ani în urmă nu era nicio problemă să găsești un loc de parcare în apropierea blocului, când veneai acasă după ora 18:00. Acum, nici măcar ora 16:00 nu-ți mai garantează faptul că găsești unde să-ți parchezi mașina.

Toată lumea are dreptate, fiecare în felul lui: Vecinii în vârstă că nu mai au spațiu verde în fața blocului. Șoferii că nu au unde să parcheze. Pietonii că nu au pe unde să meargă pe trotuar din cauza mașinilor parcate. Pompierii că nu pot interveni în cazul unui incendiu…

Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns scandalurile între vecini, autoritățile s-au apucat de „aplicat regulamente”: Poliția Locală împarte amenzi, SGU blochează roți și ridică mașini, și tot așa…

Pentru a vedea cum gestionează administrația locală bunăstarea cetățenilor ai căror voturi i-au adus în fotolii, am trimis o solicitare către Primăria Ploiești în care întrebăm scurt și la obiect: Câte parcări de reședință noi au fost amenajate în perioada 1 ianuarie 2020 – 1 februarie 2023.

Răspunsul Primăriei Ploiești, la care dealtfel ne așteptam, a fost la fel de scurt și la obiect: În perioada menționată NU au fost amenajate locuri de parcare de reședință!

Mă rog, „scurt și la obiect” este doar o sintagmă care, dacă stăm bine să ne gândim, nici nu are loc aici. Nu are loc pentru că, după ce ne-au comunicat faptul că nu au amenajat niciun loc de parcare în Ploiești în perioada mai sus amintită, au început cu… știți voi… din alea… „Primăria (…) are în derulare (bla-bla…) un proiect (bla-bla…)… de parcări (bla-bla…)…”.

Că Primăria are în derulare proiecte am mai auzit și cu alte ocazii, și în ceea ce privește gropile, și în ceea ce privește asfaltările, și în ceea ce privește canalizarea…

Că nu sunt bani la buget, este deja o placă pe care ne-am săturat să o auzim. Că se iau bani de la școli ca să se plătească încălzirea, iarăși am aflat. Asta cu parcările însă tinde să atingă apogeul în maxim 2-3 ani și să vedeți atunci ce material de știri va fi pentru Observatorul Prahovean, pentru că lumea va ajunge să facă lucruri negândite acum pentru un loc de parcare.

Pentru mine este deja vu. Am plecat din București exact când situația ajunsese acolo și când, pentru a avea mașina la loc sigur, ajunsesem să dăm 120 de lei pe lună pentru un loc de parcare la 400 de metri de blocul unde locuiam… în anul 2015!!!

Desființarea garajelor din Ploiești ar rezolva parțial problema

În tot Ploieștiul există garaje „din tată-n fiu”, pe suprafețe generoase, de care nimeni nu se atinge. Deoarece am identificat o posibilitate de a se amenaja parcări cu bani puțini și fără a se distruge spațiul verde, de aproape doi ani de zile trimitem adrese la primărie pentru a ni se da detalii despre aceste improvizații denumite „garaje”. Tot de atunci suntem ignorați cu mare stil! Măcar să ni se transmită oficial: „Aceste garaje sunt proprietate privată, conform legii nu ne putem atinge de ele”, sau ceva de genul acesta…

Când m-am mutat în Ploiești, și căutam apartament, am văzut la un moment dat un anunț cu „apartament cu boxă și garaj”. La prezentarea actelor, boxa era, într-adevăr, trecută în actul de proprietate, dar pentru garaj nu exista niciun document. Când am întrebat de unde știu care este garajul și ce garanție mi se oferă că acela este al meu în cazul în care cumpăr apartamentul, mi s-a răspuns că „se știe despre împărțeala asta la nivel înalt și nu veți avea nicio problemă”. Și eu ce trebuia să înțeleg din asta?

Am spus-o și cu alte ocazii și o repetăm acum: Desființarea așa-ziselor garaje ar rezolva parțial situația parcărilor de reședință în unele zone din Ploiești. Și nu numai că ar rezolva-o, dar ar rezolva-o ieftin și rapid! Mult mai ieftin și mult mai rapid decât parcările etajate care se află „în proiect” și care, probabil, vor fi finalizate în următorul mandat Volosevici, știți ce zic… 😉 În plus, cel puțin temporar, vor degreva multe spații verzi de multitudinea de mașini care stau parcate printre copaci.

De ce însă nimeni, dar absolut nimeni, nu pare a vedea această soluție? De ce, de câte ori întrebăm ce este cu aceste garaje ni „se dă cu seen”, cum spun copiii din ziua de astăzi. Adică ni se răspunde la multe alte întrebări pe care le adresăm dar pe asta „o fac pierdută” acolo, printre multitudinea de mailuri de întrebări și sesizări pe care le primesc la primărie.

Încercăm și public să adresăm întrebarea, poate astfel ni se va răspunde: Care este situația juridică a garajelor de tablă improvizate pe domeniul public în unele (multe) zone din Ploiești? De ce nu se pot amenaja parcări de reședință în locul lor, parcări care ar decongestiona situația parcărilor în zonele respective?

Acolo nu se poate parca, acolo e spațiu verde, acolo ocupă trotuarul. Și atunci UNDE???

Mulți cetățeni ai Ploieștiului sunt dispuși să plătească la primărie taxă anuală pentru locul de parcare de reședință, numai să-l aibă. Banii aceia nu sunt buni? Că tot ne văităm că nu sunt bani la buget…

Zilele trecute o mașină de pompieri nu a putut intra pe strada Făt Frumos din zona de sud a Ploieștiului pentru a ajunge la un incendiu din cauza mașinilor parcate pe stradă. S-a iscat atunci un val de comentarii „Să le dea amenzi!” „Să le ridice mașinile!”… Măi, oameni buni, și unde să parcheze cetățenii?????

Acolo nu e voie, acolo încurcă traficul, acolo ocupă trotuarul… Și atunci UNDE??? Oare se întreabă cineva?

Nu am văzut nicăieri în Ploiești o parcare de reședință (din alea puține care sunt) goală și mașini parcate aiurea pe lângă ea. NICIODATĂ!

Sunt oameni care vin seara acasă, parchează mașina unde apucă, și apoi, dimineața, după ce se mai eliberează din locurile de parcare „oficiale”, coboară să-și mute mașina. Este normal?

Sunt alții care, seara, preferă să ia un taxi dacă au treabă în oraș, pentru a nu-și pierde locul de parcare. Așa am ajuns?

Între timp războiul locurilor de parcare în Ploiești continuă. Amenzile și blocările de roți continuă. Și, în aceste condiții, Primăria Ploiești ne informează „ingenuă” despre faptul că „În perioada 1 ianuarie 2020 – 1 februarie 2023, în cadrul „Programului de Reparații Curente și întreținere a străzilor” derulat în Municipiul Ploiești, nu au fost amenajate locuri de parcare de reședință”.

„De ce?”, întrebăm noi. Oare ne aude cineva?