Cum își bate joc Primăria și Consiliul Local Ploiești de elevii cu note bune. Părinte: ”Mai pot să-i spun copilului meu rămâi în țară?”

Potrivit unui ordin al ministrului Educației, bursele de merit se acordă elevilor care au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. La Ploiești acești elevi sunt ignorați de autoritățile locale, care invocă lipsa fondurilor pentru bursele de merit!

UPDATE Un coleg de la observatorulbv.ro mi-a confirmat că la Brașov, respectiv Făgăraș, elevii primesc burse școlare. Făgăraș, ați citit bine! Rușine aleșilor din Ploiești!

Bursa de merit prevăzută de lege este de 100 de lei/lună, însă Primăria Ploiești nu a găsit fondurile pentru a recompensa elevii cu note bune. Nici Consiliul Local Ploiești nu a făcut vreun demers în acest sens, deși, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Prahova, aleșii pot stabili, prin votul asupra bugetului local, sursa de finanțare! Din păcate, nu se vrea acest lucru. S-au găsit bani pentru majorarea salariilor din primărie și pentru tot felul de investiții inutile și mai puțin pentru premierea simbolică a elevilor deștepți.

Ne merităm soarta!

Un părinte revoltat de această situație ne-a povestit cât de dezamăgit a fost fiul său când a aflat că nu va fi recompensat pentru performanțele școlare, deși acest drept este prevăzut prin lege!

”Am un copil care învață la Școala Nicolae Bălcescu, in clasa V. După primul semestru, la aflarea mediei generale (9.38) am fost cu totii foarte foarte fericiți. Mai ales când am aflat ca se încadrează , conform legii, la bursa de merit.

Cel mai fericit a fost el, care a văzut ca prin muncă poate câștiga bani. Banii lui de buzunar. Banii lui pentru capricii de copil. Asta până azi, cand soția a fost la școală, si a aflat ca de fapt nu este posibil. Desi este o lege in sensul acesta, Primăria ignora legea, si aloca doar 1% pentru copii. Pentru burse. Nu pot sa cred !! Nu am cuvinte pentru frustrarea pe care o am.

Într-o discuție telefonică la inspectoratul școlar, am aflat ca sunt copii cu medii de 10 care nu pot primi burse, pentru ca Primăria nu aloca bani. Cum ? Pai legea ? Da.....dar Primăria ignora. Ce-i spun copilului acum? Ca a muncit, a învățat, iar cand sa fie recompensat..... Credeți-ma, sunt trist. Cum să-l motivez pe viitor sa rămână in tara asta in care ți-o furi cu legea de partea ta? Până la urmă pentru ce sa învețe carte ?

Intrebare: pentru asistatii sociali or fi fost bani ? Oare acolo sunt banii pentru burse ? Oare ajutorul social este de fapt o bursa de merit ? Sunt copii, ce Dumnezeu? Cum sa le arăți ca daca muncești si înveți nu primești nimic, chiar daca ai dreptul? Poate Înălțimea sa, primarul Dobre sa privească în camera si sa spună de ce nu dă copiilor dreptul lor legal ?”

Legea nu prevede sancțiuni în cazul neaplicării Ordinului ministrului Educației.

„Totul depinde de alocările de la bugetul local. Dacă s-ar aplica, ad-litteram legea, asta ar însemna ca toți elevii de la Colegiul Național Mihai Viteazul, adică peste 1.000 de elevi, să ia burse. În al doilea rând există o necorelare pentru că anul financiar nu corespunde cu anul școlar. Consiliile de Administrație de la școli stabilesc cine ia sau nu ia bursă și în funcție de bugetul alocat de Consiliul Local. Inspectoratul nu poate interveni într-o astfel de problemă, având în vedere că totul depinde de Consiliul Local”, este părere Horia Toma, inspector șef adjunct al IȘJ Prahova (detalii AICI)

