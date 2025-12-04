- Publicitate -
Modernizare de rețea electrică în satul Râfov. Întreruperi de curent electric

Autor: Roxana Tănase
lucrari electrica
Foto cu caracter ilustrativ

Rețeaua de energie electrică va fi modernizată în satul Râfov, motiv pentru care în anumite intervale orare curentul electric va fi oprit.

Primăria Râfov a anunțat că au loc lucrări de modernizare a rețelei de energie electrică în satul Râfov, în perioada 04 – 11 decembrie 2025.

„Având în vedere lucrările de modernizare a rețelei de energie electrică în satul Râfov, vă informăm că, în perioada 04 decembrie 2025 – 11 decembrie 2025, vor exista întreruperi ale alimentării cu energie electrică, în intervalul orar 09.00 – 15.00, după cum urmează

  • Joi, 04.12.2025 și joi, 11.12,2025

-Pe circuitul 3 și circuitul 6 – strada Principală – DJ 139, strada Armoniei, strada Bisericii – de la PTA 3070 către DJ 139

  • miercuri, 09.12.2025

-Pe circuitul 4 – strada Anotimpului, strada Bisericii, strada Dionisie, strada Primăverii, strada Lilieci.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, a precizat Primăria Râfov.

anunț Primăria Râfov

