Încep lucrările de reabilitare la grădința și creșa din Filipeștii de Pădure

Comuna Filipeștii de Pădure face un nou pas important spre modernizarea infrastructurii educaționale și eficiența energetică. Încep lucrările de reabilitare și modernizare a grădiniței și creșei din localitate, investiție verde cu panouri fotovoltaice și pompe de căldură. Proiectul, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), care vizează reabilitarea termică și modernizarea grădiniței și creșei din localitate, a trecut de etapa licitației și a obținerii tuturor avizelor necesare. Ordinul de începere a lucrărilor este programat pentru începutul lunii decembrie, imediat după parafarea ultimelor detalii contractuale.

- Publicitate -

Investiția, ce include servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție, va transforma complet clădirea de tip P+1E, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 700 mp.

Vor fi realizate lucrări de termoizolare a pereților exteriori, a planșeelor și a șarpantei, înlocuirea completă a tâmplăriei exterioare (uși și ferestre), refacerea trotuarelor de protecție și a sistemului de colectare a apelor pluviale, pentru prevenirea infiltrațiilor.

- Publicitate -

De asemenea, instalația electrică va fi refăcută integral, iar vechile becuri vor fi înlocuite cu corpuri de iluminat tip LED, eficiente energetic. Grupurile sanitare vor fi reabilitate complet, iar la interior vor fi amenajate noi spații funcționale, inclusiv un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și birouri administrative.

Componenta verde a proiectului este una esențială

Componenta verde a proiectului este una esențială: clădirea va fi dotată cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice și pompe de căldură, care vor asigura o încălzire modernă, sustenabilă și eficientă energetic.

„Este o investiție importantă pentru copiii și cadrele didactice din comunitatea noastră, care vor beneficia de condiții moderne, sigure și prietenoase cu mediul. Totodată, proiectul ne ajută să reducem semnificativ costurile de întreținere și consumul de energie”, a declarat Gabriel Frunză, primarul comunei Filipeștii de Pădure.

- Publicitate -

Proiectul este derulat în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, care contribuie financiar la implementarea lucrărilor, confirmând sprijinul constant pentru modernizarea infrastructurii educaționale din județ. Contribuția Consiliului Județean Prahova este de 10% din sumele eligibile.