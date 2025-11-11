Sportivii de la Karate CSO Plopeni, rezultate remarcabile la Campionatul European

Capitala Letoniei, Riga, a găzduit Campionatul European de Karate World Union of Karate, eveniment care a reunit sportivi din 42 de țări. Sportivii de la Karate CSO Plopeni au obținut rezultate remarcabile în cadrul competiției.

Întorși recent cu rezultate de excepție de la Campionatul European de karate World Union, sportivii de la Karate CSO Plopeni au fost felicitați de primarul orașului Plopeni, Dragoș Niță.

La competiția desfășurată în capitala Letoniei, sportivii de la Karate CSO Plopeni au reușit să obțină rezultate remarcabile.

„Domnul primar a avut bucuria de a se întâlni cu micuții noștri de la KARATE CSO Plopeni, care ne-au făcut mândri prin rezultatele remarcabile obținute la un nivel atât de mare – Campionatul European de Karate WUKF – Riga -Letonia”, a fost anunțul Primăriei Plopeni.

Andrei Cristian Ioniță

Darius Popescu

Medeea Stan

Teodora Nicolae

„Felicitări copii pentru munca și ambiția de care dați dovadă, părinților pentru susținere și bineințeles domnilor antrenori pentru efortul, răbdarea și dedicarea dumnealor!!!” A fost mesajul, Primăriei Plopeni.