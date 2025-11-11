Câți turiști străini au vizitat Prahova în primele 9 luni ale anului

Prahova este unul dintre județele țării care atrage cel mai mare număr de turiști la nivel național. Potrivit INS, în primele nouă luni ale anului, 411.810 de turiști au vizitat județul nostru, plasându-l pe locul șapte la nivel național.

- Publicitate -

Primele locuri, în funcție de numărul de turiști, sunt ocupate de Constanța (1.745.005 turiști), București (1.488.724 turiști), Brașov (1.045.514 turiști), Cluj (504.586 turiști), Sibiu (458.605 turiști), Bihor (438.676 turiști), Prahova (411.810 turiști).

Din cei 411.810 de turiști care au vizitat județul Prahova în intervalul ianuarie – septembrie 2025, 368.492 au fost români, iar 43.318 au fost turiști străini.

- Publicitate -

Bucureștiul rămâne singurul loc din țară unde sunt mai mulți turiști străini decât români.

Procentul turiștilor străini din București este de 53,71% din total, fiind singurul loc din țară în care numărul străinilor îl depășește pe cel al românilor, scrie Turnul Sfatului. Urmează apoi Ilfov (42,57%), Timiș (29,63%) și Sibiu (28,68%).

Județele în care e cel mai mic procent de turiști străini din numărul total de vizitatori sunt Vaslui (3,74%), Caraș Severin (3,67%), Gorj (3,66%), Olt (3,18%), Constanța (2,75%) și Vâlcea (2,09%).