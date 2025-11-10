O dronă, „arma” secretă a polițiștilor locali din Bucov

Polițiștii locali din Bucov au, mai nou, o „armă” secretă pentru depistarea persoanelor care depozitează deșeuri ilegal sau care construiesc ilegal în localitate. Este vorba despre o dronă performantă, de ultimă generație.

Primăria Bucov a achiziționat cu fonduri europene, în cadrul unui proiect mai amplu, inclusiv o dronă performantă, de ultimă generație.

„Primăria Bucov a accesat, anul trecut, finanțare europeană pentru un ploiect mai amplu. Valoarea totală a proiectului a fost de 2.232.305 lei și a inclus achiziționarea a două stații de încărcare electrică, a unui sistem de monitorizare video, dotarea Primăriei cu lapto-uri, imprimante și monitoare, precum și transpunerea PUG-ului în GIS.

În cadrul aceluiași proiect a fost achiziționată și o dronă performantă, de ultimă generație, cu ajutorul căreia polițiștii locali vor putea identifica zonele în care are loc depozitarea ilegală de deșeuri, dar și zonele unde există clădiri neautorizate.

Special pentru a putea utiliza drona, trei dintre polițiștii locali au urmat cursuri pentru obținerea atestatului în domeniu.

Drona a fost autorizată și poate folosită pentru combaterea fenomenului de abandonare ilegală de deșeuri, dar și în cazul construcțiilor ilegale”, ne-a declarat Nicolae Nicolescu, viceprimarul comunei Bucov.

Un altfel de… „Big Brother”, la Bucov

Practic, cu ajutorul dronei, susțin reprezentanții Primăriei Bucov, se poate interveni mult mai rapid pentru combaterea fenomenului de abandonare a deșeurilor.

„Activitatea vine în completarea sistemului existent de camere de supraveghere și are ca scop creșterea gradului de siguranță publică, dar și combaterea fenomenului de abandon ilegal al deșeurilor pe raza localității”, a anunțat Primăria Bucov.

Drona permite o acoperire extinsă, inclusiv a zonelor greu accesibile. Totodată, potrivit Primăriei Bucov, cu ajutorul dronei se poate realiza identificarea situațiilor existente și documentarea cazurilor în care sunt încălcate normele de mediu sau de conviețuire civică.

„Imaginile obținute vor fi folosite pentru sancționarea și prevenirea faptelor care aduc prejudiciu mediului sau care perturbă ordinea publică”, a precizat Primăria Bucov.