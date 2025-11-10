- Publicitate -
Târg de toamnă la Telega, de Sfinții Mihail și Gavril

Primăria și Consiliul Local Telega păstrează tradiția și organizează și anul acesta o nouă ediție a Târgului tradițional de toamnă.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie, cu ocazia sărbătoririi Sfinților Mihail și Gavril.

Cu toată ploaia, locuitorii comunei și din împrejurimi au venit, în număr mare, la Târgul de toamnă, devenit deja tradiție.

Eveniment local a adunat și de această data  producători de fructe, legume, carne, lactate și comercianți de diverse bunuri specifice târgurilor.

Au venit, potrivit spuselor primarului, Costel Brezeanu, producători atât din Prahova, cât și din județele Brașov, Dâmbovița sau Ialomița.

