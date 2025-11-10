Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase la Plopeni

Problema deșeurilor voluminoase și-a găsit o rezolvare la Plopeni. Primăria orașului Plopeni, împreună cu firma BIN-GO Solutions, organizează, în perioada 10-11 noiembrie 2025, o campanie de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase.

Deșeurile voluminoase nu pot fi înlăturate în cadrul programului obișnuit de colectare a deșeurilor menajere.

Primăria Plopeni a identificat, însă, o soluție pentru acest tip de deșeuri, în cadrul unei campanii de colectare gratuită, cu sprijinul operatorului de salubrizare. Cetățenii orașului Plopeni au posibilitatea, timp de două zile, de a depozita deșeurile voluminoase.

„Persoanele care dețin elemente de mobilier, saltele, canapele, uși din lemn sau din alte materiale, tâmplărie din lemn sau din alte materiale (fără geam), sunt rugate să le aducă la sediul SPGC Plopeni din strada Democrației nr. 10, până marți, 11 noiembrie 2025, ora 15:00”, a anunțat Primăria Plopeni.

Astfel, timp de două zile, cetățenii pot preda gratuit deșeurile voluminoase, la punctul fix de colectare, în zona special amenajată la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Plopeni.

Ce deșeuri voluminoase pot fi depozitate gratuit