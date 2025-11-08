Când scăpăm de ploi în Prahova. Lapoviță și ninsoare la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ploi valabilă și în Prahova. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, treptat, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

- Publicitate -

În Prahova este în vigoare, până duminică, la ora 10.00, o informare meteo de ploi, iar la munte precipitațiile se vor transforma, treptat, în lapoviță și ninsoare.

Astfel, potrivit ANM, va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

- Publicitate -

Temporar vântul va avea intensificări la munte, cu rafale de 70…80 km/h pe creste, a anunțat ANM.

La munte, spun meteorologii, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, sâmbătă, sunt anunțate precipitații, iar mercurul în termometre se va menține la valori maxime de 11 grade Celsius.

- Publicitate -

Treptat, însă, temperaturile maxime vor crește de săptămâna viitoare la 15 grade Celsius, pentru ca, mai apoi, să revină la valori de 12… 13 grade Celsius.