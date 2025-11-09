Lucrări de reabilitare termică la blocurile din Breaza

În timp ce, la nivel național, multe lucrări cu finanțare europeană au fost blocate, la Breaza a început reabilitarea termică a 11 blocuri. Finanțarea proiectului este asigurată integral din fonduri europene.

Primăria Breaza are în derulare un proiect de reabilitare termică a mai multor blocuri din localitate.

„Lucrările ce vor fi executate în cadrul acestor proiecte vizează eficientizarea energetică a 332 de apartamente (11 blocuri, respectiv 17 scări de bloc) și integrează soluții tehnologice de ultimă generație”, a precizat Bogdan Novac, primarul orșului Breaza.

Proiectul are drept scop inclusiv reducerea costurilor facturilor la energie. Estimarea este de reducere cu minimum 30% a consumurilor de energie.

„Toate costurile aferente acestor proiecte sunt suportate exclusiv din fonduri europene și din fonduri de la bugetul local, proprietarii nefiind nevoiți să suporte vreun cost.

De asemenea, pe lângă beneficiile directe oferite locatarilor, aceste proiecte își propun și crearea unui aspect unitar și atractiv din punct de vedere estetic al acestei zone a orașului nostru”, a precizat Bogdan Novac, primarul orașului Breaza.

O nouă procedură pentru obținerea acordurilor de la proprietari

Primăria Breaza intenționează continuarea programului de reabilitare termică și la celelalte blocuri din localitate.

„Deși viziunea și dorința mea au fost de la început ca toate blocurile din oraș să fie incluse în astfel de proiecte, o parte din blocuri nu au putut fi incluse în proiecte similare până la acest moment, singurul motiv fiind reprezentat de lipsa acordurilor unora dintre proprietari

Însă, în perioada următoare, va fi reluată procedura de obținere a acordului proprietarilor care nu și-au exprimat anterior acordul, astfel încât toate blocurile din orașul nostru să beneficieze de condiții moderne, la standarde europene!”, a precizat primarul orașului Breaza.