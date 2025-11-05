În ce stadiu se află construcția blocului ANL de la Blejoi

După numai două luni de la primele săpături la fundația blocului ANL de la Blejoi, imobilul a trecut de cota „zero” fiind turnat planșeul de beton peste parter.

Între timp, autoritățile locale pregătesc documentațiile necesare care vor sta la baza atribuirii spațiilor locative către tinerii și familiile tinere din Blejoi și la „echiparea” edilitară

a cartierului care se va dezvolta în această zonă – rețelele de utilități (apă, curent electric, gaze, canalizare), drumuri și parcări.

Și la un alt șantier, deschis tot în această vară – centrul de zi, destinat asistenței și recuperării persoanelor vârstnice din localitate, lucrările avansează conform graficului. Echipele constructorului au ridicat primele ziduri de la sol și se pregătesc să toarne stâlpii de rezistență de la parter.

Investiția are o valoare de 1,7 milioane de euro, este realizată cu fonduri europene și are ca termen de finalizare a execuției vara anului 2027. sursa: Info Blejoi