Sterilizări gratuite pentru animalele cu stăpân din comuna Mănești

Primăria Mănești anunță că, în perioada 10 – 14 noiembrie 2025, va desfășura o campanie de sterilizare gratuită pentru animalele cu stăpân, la sediul de la Sala Multifuncțională Băltița din comuna Mănești.

- Publicitate -

Localnicii trebuie sunt așteptați cu animalele de companie, în special femelele, pentru a le steriliza gratuit.

Acțiunea răspunde obiectivelor de prevenție a apariției puilor nedoriți, precum și de reducere a numărului de animale abandonate pe raza comunei.

- Publicitate -

Administrația locală reamintește că identificarea și înregistrarea câinilor este obligatorie, amenzile pentru nerespectarea acestei legi fiind 2.000 și 5.000 lei.

De asemenea, sterilizarea câinilor este o obligație legală, sancționată cu amenzi de până la 10.000 lei, iar abandonul de animale constituie infracțiune.

Pentru a beneficia de sterilizare gratuită, locuitorii trebuie să se programeze în prealabil. Programările şi informaţiile suplimentare sunt oferite la sediul Primăriei Mănești, cu programul luni-joi: 09:00-16:00, vineri: 09:00-13:00.

- Publicitate -

Telefon: 0244 484 304 / 0732 020 974, e-mail: [email protected].