Sterilizări gratuite pentru animalele cu stăpân din comuna Mănești

Primăria Mănești anunță că, în perioada 10 – 14 noiembrie 2025, va desfășura o campanie de sterilizare gratuită pentru animalele cu stăpân, la sediul de la Sala Multifuncțională Băltița din comuna Mănești.
Localnicii trebuie sunt așteptați cu animalele de companie, în special femelele, pentru a le steriliza gratuit.
Acțiunea răspunde obiectivelor de prevenție a apariției puilor nedoriți, precum și de reducere a numărului de animale abandonate pe raza comunei.
Administrația locală reamintește că identificarea și înregistrarea câinilor este obligatorie, amenzile pentru nerespectarea acestei legi fiind 2.000 și 5.000 lei.
De asemenea, sterilizarea câinilor este o obligație legală, sancționată cu amenzi de până la 10.000 lei, iar abandonul de animale constituie infracțiune.
Pentru a beneficia de sterilizare gratuită, locuitorii trebuie să se programeze în prealabil. Programările şi informaţiile suplimentare sunt oferite la sediul Primăriei Mănești, cu programul luni-joi: 09:00-16:00, vineri: 09:00-13:00.
Telefon: 0244 484 304 / 0732 020 974, e-mail: [email protected].