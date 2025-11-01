Târgul Meșteșugurilor Tradiționale la Ploieşti

Târgul Meşteşugurilor Tradiţionale şi-a deschis, vineri, larg porţile la Ploieşti. Meşteri populari din Prahova şi din ţară expun, în centrul orașului, în apropierea Palatului Administrativ, obiecte tradiționale.

- Publicitate -

Centrul Ploieștiului găzduiește până duminică Târgul Meşteşugurilor Tradiţionale, aflat la ediția a IX-a. Meşterii populari din Prahova, dar şi din ţară, expun obiecte tradiţionale confecţionate manual.

Decoraţiuni pentru casă, obiecte din lut, covoare frumos colorate, lucrate manual, dar şi obiecte pictate sau confecţionate din piele sunt doar câteva dintre exponatele care se găsesc la târg.

- Publicitate -

De la târg nu lipsesc bijuteriile lucrate manual, obiectele din ceramică, bundițe frumos cusute, dar și obiectele din lemn sculpate cu talent.

Organizatorii evenimentului, Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”, au anunțat că Târgul Meșteșugurilor Tradiționale va fi deschis până duminică, 2 noiembrie, în intervalul 09.00 – 19.00”.

De la târg nu vor lipsi demonstrațiile de meșteșug, în intervalul 09.30 – 18.30.

- Publicitate -

„Vă așteptăm într-un cadru plin de culoare și tradiție, unde meșteri populari din judetul nostru si din întreaga țară vor da viață lutului, lemnului, pânzei și fibrelor naturale, transformând materia în artă și poveste”, este invitația Centrului Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”.

FOTO, VIDEO: Corina Matei