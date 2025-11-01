Concert extraordinar la Ploiești. Gala Tinerilor Pianiști

Primul eveniment din noiembrie al Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploieşti este Gala Tinerilor Pianişti, aflată la a treia ediţie. Prin această inițiativă, publicul are ocazia de a descoperi energia și sensibilitatea unei generații de muzicieni în formare, susţine Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti.

Primul eveniment al lunii noiembrie aduce cu sine și cea de a treia ediție a „Galei Tinerilor Pianiști”.

Potrivit Filarmonicii Paul Constantinescu, acesta este „un proiect prin care ne dorim să susținem tinerii muzicieni aflați la început de drum și să le oferim o scenă de prestigiu și un ansamblu orchestral profesionist alături de care să-și valorifice talentul și munca”.

Joi, 6 noiembrie 2025, începând cu ora 19.00, pe scena Sălii „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” vor urca Sebastian Căpraru-Minescu, Zian Antonescu, Ioana Andreescu, Bogdan Miu și Matei Șandru, toți elevi ai Liceului de Arte „Carmen Sylva” din Ploiești și conduși de aceeași pasiune pentru pian.

Gala Tinerilor Pianiști la Ploiești

„Programul pe care cei cinci tineri muzicieni îl propun este unul plin de culoare, îndrăzneț, divers și care ne va purta prin rafinamentul și echilibrul muzicii clasice până la forța expresivă și virtuozitatea romantismului.

Vă invităm să ascultați superbul „Concert nr. 3 în Re major pentru pian și orchestră, op. 50” de Dmitri Kabalevski, „Concertul nr. 4 în Sol major pentru pian și orchestră, kv 41” o lucrare grațioasă compusă de Wolfgang Amadeus Mozart, „Concertul nr. 2 în Fa major pentru pian și orchestră, op. 102” una dintre cele mai strălucitoare pagini muzicale ce poartă semnătura lui Dmitri Șostakovici și superbul „Carnavalul Animalelor pentru 2 piane și orchestră de cameră” creat cu atâta imaginație de Camille Saint-Saëns.

Ca de fiecare dată, le va fi alături Orchestra Simfonică ploieșteană și maestrul Ovidiu Bălan, cel care a format atâtea generații de muzicieni.

Se anunță un concert extraordinar susținut de niște copii talentați și pasionați, pe care nu trebuie să-l ratați”, a precizat Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti.