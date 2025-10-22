Verificări gratuite la instalațiile de gaze de la blocuri și case la Băicoi

După tragedia din Rahova, unde la un bloc s-a produs o explozie din cauza acumulărilor de gaze, Primăria din Băicoi a decis verificarea gratuită a tuturor instalațiilor de gaze de la blocuri, dar și de la case. „Procedura de verificare va începe joi 23.10.2025 orele 09.00,la blocurile din cartierul Liliesti urmând a se verifica blocurile din toate cartierele orașului”, a anunțat Marius Constantin (PUSL), primarul orașului Băicoi.

- Publicitate -

Pentru a evita apariția unor evenimente nedorite așa cum s-a întâmplat cu explozia produsă la un bloc din cartierul Rahova București, Primăria Băicoi în parteneriat cu o firmă autorizată va verifica în mod gratuit, instalațiile de alimentare cu gaze naturale ale blocurilor din localitate.

„Am decis verificarea gratuită, cu o firmă autorizată, a tuturor instalațiilor de gaze de la blocurile din Băicoi, dar și de la case, pentru a preveni orice eveniment nedorit.

- Publicitate -

La blocuri, verificările vor demara începând mâine. Reprezentanții firmei autorizate se vor deplasa pe teren însoțiți de reprezentanți ai Primăriei și Poliției Locale.

Vor fi verificate gratuit în primul rând instalațiile pe coloane, de la intrarea în bloc, până la ultimul etaj, iar dacă locatarii vor dori, vor fi efectuate verificări și în apartamente cu acordul acestora. În cazul în care vor exista scăpări de gaze noi vom anunța Distrigaz.

În zona de case, verificările gratuite la instalațiile de gaze vor fi efectuate la solicitarea cetățenilor, iar deplasarea pe teren se va face la ora stabilită de aceștia.

- Publicitate -

Încercăm să prevenim, astfel, o nenorocire cum a fost în București”, a precizat Marius Constantin, primarul orașului Băicoi.

Verificări gratuite la instalațiile de gaze, inclusiv la case

Potrivit anunțului postat pe Facebook de primarul orașului Băicoi, procedura de verificare va începe joi 23.10.2025 orele 09.00, la blocurile din cartierul Liliești urmând a se verifica blocurile din toate cartierele orașului.

„Precizăm faptul ca aceasta verificare nu înlocuiește verificările obligatorii periodice pe care trebuie să le facă fiecare proprietar, parteneriatul are ca obiectiv eliminarea unor disfuncționalități în alimentarea cu gaze naturale și evitarea apariției unor eventuale accidente cauzate de scăpările de gaze pe coloana de alimentare.

- Publicitate -

Instalația fiecărei scări de bloc trebuie să fie prevăzută cu doi senzori, un senzor la două etaje și un electroventil general montat la intrarea în interiorul scării de bloc de-asemenea în fiecare apartament trebuie să existe un senzor și un electroventil”, a precizat primarul orașului Băicoi.