Avertizare meteo de vânt puternic în Prahova

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 15:00.

Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale celor patru judeţe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 90…120 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Valabil de la : 19-10-2025 ora 9:00 până la : 19-10-2025 ora 15:00

In zona:

Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90…120 km/h.