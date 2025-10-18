Atenționare Salvamont Prahova. Pericol de avalanșe în Bucegi

Iarna s-a instalat confortabil la munte, în Bucegi, iar stratul de zăpadă depus măsoară între 20 – 50 cm. „Nu vă aventurați pe traseele de abrupt, care sunt declarate închise de la prima zăpadă din această toamnă”, recomandă Salvamont Prahova.

- Publicitate -

ANM a anunțat că, în Bucegi, la peste 2.000 m, stratul de zăpadă măsoară 20…50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite.

Pericol de avalanșe la peste 2.000 m, în Bucegi

Ninsori sunt anunțate, spun meteorologii, și în perioada următoare, până pe 18 octombrie.

- Publicitate -

Astfel, potrivit ANM, se estimează că se vor mai depune 5…10 cm de zăpadă peste stratul deja existent, care va fi înghețat.

Temperaturile diurne ușor pozitive, spun meteorologii, vor umezi zăpada de la suprafață. În acest context, a anunțat ANM, se pot declanșa curgeri și avalanșe mici de topire.

Salvamont Prahova: „Nu vă aventurați pe trasee de abrupt”

Salvamont Prahova a transmis, în contextul prognozei meteo, o atenționare pentru cei dornici de drumeții pe traseele de abrupt.

- Publicitate -

„Vă rugăm să nu vă aventurați pe traseele de abrupt, care sunt declarate închise de la prima zăpadă din această toamnă.

Pentru drumeții, vă recomandăm doar traseele turistice de la baza muntelui. Echipamentul necesar este cel pentru sezonul rece.

Informați-vă în prealabil despre starea vremii și condițiile existente pe traseu la 0SALVAMONT”, este atenționarea Salvamont Prahova.