S-au înmulțit șacalii în Prahova. „Ne e frică să ieșim din case”

Locuitorii din mai multe zone din Prahova se plâng de faptul că șacalii își fac simțită prezența tot mai mult în apropierea gospodăriilor. „Ne este frică să mai ieșim de casă”, spun oamenii, care se plâng și de zgomotele făcute de animalele sălbatice. „Este o specie care se extinde foarte repede și reprezintă o problemă și pentru noi, vânătorii”, susține ing. Adrian Dicu, președintele executiv al AJVPS Prahova.

- Publicitate -

Numărul mare de șacali a devenit o problemă în mai multe localități din Prahova. Oamenii spun că animalele își fac simțită prezența tot mai aproape de gospodării.

„Ne este frică să mai ieșim din casă. În satul Coșerele, comuna Gornet – Cricov, am văzut un exemplar chiar pe stradă. Noaptea scot niște țipete care te înfioară.

- Publicitate -

Au apărut și la noi, la Coșerele pentru că pădurea este aproape”, ne-a povestit o femeie.

Șacali au fost văzuți și pe terenurile agricole din extravilanul localităților Plopu și Bucov.

„S-au înmulțit îngrijorător. Anii trecuți am văzut două – trei exemplare. Anul ăsta, pe câmpurile de la ieșirea din localitățile Bucov și Plopu, am văzut vreo 10 șacali”, s-a plâns un alt localnic.

- Publicitate -

Primăriile au încheiat contracte cu vânătorii

Contactat telefonic, primarul comunei Gornet – Cricov, Ion Călin (PNL), susține că oamenii nu au semnalat la primărie pagube produse de șacali.

„Momentan, nimeni nu a semnalat probleme legate de șacali. Noi avem contract cu AJVPS Prahova pe zona de intervenție, în cazul animalelor sălbatice.

Avem contract inclusiv cu medic veterinar”, a precizat Ion Călin, primarul comunei Gornet – Cricov.

- Publicitate -

Aproape 500 de șacali, pe fondurile AJVPS

Potrivit Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Prahova, pe cele 19 fonduri de vânătoare gestionate, în 2025 au fost identificate 486 de exemplare de șacali, în condițiile în care în 2024 au fost 376 de exemplare.

Anul trecut, cota de recoltă aprobată pentru 2024/2025 a fost de 260 de exemplare și a fost realizată în proporție de 100%.

Pentru anul 2025/ 2026 cota de recoltă este de 404 exemplare, în contextul în care a crescut îngrijorător de mult numărul de exemplare.

- Publicitate -

„Este o specie care se extinde foarte repede și reprezintă o problemă și pentru noi, vânătorii. Există cote de vânătoare aprobate de Ministerul Mediului, prin Ordonanță de ministru, și am încercat de fiecare dată să recoltăm exemplarele din cotele repartizate.

Cele mai afectate zone sunt cele de câmpie, însă specia a migrat inclusiv în apropierea zonei de munte. A fost semnalată prezența unor exemplare, de exemplu, în zona Slănicului”, ne-a precizat ing. Adrian Dicu, președintele executiv al AJVPS Prahova.