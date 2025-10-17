Ploi și ninsori la munte. Când se încălzește vremea la Ploiești

Vremea rămâne rece, în acest weekend, la Ploiești, cu temperaturi minime de 2… 3 grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că finalul lunii octombrie va aduce temperaturi mai ridicate față de cele normale.
Valul de ploi își va face simțită prezența în weekend, în special în zona de munte. La Ploiești, în weekend, temperaturile minime se vor menține la valori de 2… 3 grade.
Treptat, însă, de săptămâna viitoare, temperaturile maxime vor începe să crească, fiind anunțate valori de 18… 19 grade Celsius, la finele săptămânii viitoare.
Cum va fi vremea în Ssăptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025
„Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice”, a anunțat ANM.
Regimul pluviometric, spun meteorologii, va fi local excedentar în extremitatea de nordvest a țării, apropiat de cel normal în vest și nord-vest, iar în rest va fi deficitar.
Cum va fi vremea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
„Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări”, a precizat ANM.
Cum va fi vremea în săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025
Temperatura medie a aerului, potrivit ANM, va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi ușor deficitar, local, în sudul, sud-vestul și estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal
Cum va fi vremea în săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025
„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României”, a anunțat ANM.
Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.