Ninge la munte, în Prahova. Cum va fi vremea la Ploiești

Iarna și-a intrat în drepturi la munte, în Prahova. La Cota 2000 din Sinaia, ninge de ore bune și s-a depus un strat de zăpadă. La Ploiești, vremea rămâne rece, iar temperatura maximă se va situa, începând de mâine, la 14… 16 grade Celsius.

În Prahova, potrivit ANM, temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei, excepție făcând jumătatea săptămânii când vremea va fi rece.

Cum va fi vremea în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

Vremea se menține rece, iar de săptămâna viitoare, treptat, se va încălzi, mercurul înm termometre urmând să ajungă la valori normale pentru această perioadă.

„Astfel, media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15-16, respectiv în jurul lui 20 octombrie.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 16-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 3…5 grade, iar în celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 6 și 8 grade.

Temporar va ploua, la debutul perioadei de prognoză și îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate”, a Precizat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, vremea se menține rece. Miercuri, temperatura maximă anunțată este de 9 grade Celsius. Treptat, însă, mercurul în termometre va urca la 14… 16 grade Celsius.

În weekend, în schimb, vremea rămâne rece, maxima anunțată fiind de 13… 14 grade Celsius. Săptămâna viitoare, vremea se menține rece. Temperatura minimă va fi de 5… 6 grade Celsius.

Lapoviță și ninsoare la munte

La munte, iarna s-a instalat confortabil. La Cota 2000 din Sinaia, ninge și s-a așternut un strat consistent de zăpadă.

„Regimul termic diurn, cu alternanțe de la o zi la alta, se va situa în prima săptămână de prognoză în general sub cel specific perioadei, excepție făcând mai ales cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi.

În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media temperaturilor maxime din zona montană va fi cuprinsă între 4 și 10 grade, cu cele mai mici valori în datele de 15-16 și 19-20 octombrie.

Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie până spre data de 22 octombrie când media acestora va fi de -3…1 grad, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi în creștere și vor deveni apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie a zonei montane de 3…5 grade”, a anunțat ANM.

În zona montană înaltă vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.