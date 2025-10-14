Porci pentru Crăciun, în rate, în Prahova. Cât costă kg de carne

Chiar dacă mai sunt mai bine de două luni până la Crăciun, deja mulți au început să-și rezerve porcii pentru masa de sărbători. De frică să nu rămână cu porcii, unii fermieri din Prahova acceptă plata în rate.

În magazinele din Ploiești, prețul la carnea de porc pornește de la 15… 16 lei/kg. La Halele Centrale din Ploiești, de exemplu, spata de porc fără os costă 26 lei/kg, în timp ce mușchiulețul ajunge la 40,5 lei/kg, iar mușchiulețul de porc file se vinde cu 31,5 lei/kg.

Cât privește vânzarea de porci pentru Crăciun, rubricile de specialitate, dar și rețelele de socializare sunt pline de anunțuri.

Prețul pentru porci pornește de la 16 lei/kg în viu și 22 lei/ kg carcasă, cu mențiunea că în unele cazuri diferă de la o localitate la alta.

Rezervare pentru porcul de Crăciun

Fie că vorbim de rasa „Marele Alb”, „Duroc”, „Marele Negru”, de „mangalița”, goana pentru rezervarea porcilor deja a început. Motivul ar fi că, după ce a fost negociat, prețul nu se va modifica până la Crăciun.

„Eu nu am mai cumpărat de câțiva ani porci de la particular și am dus dorul de carnea de la garniță.

Anul ăsta m-am gândit să cumpăr carne de la particular. Eu și copiii, care toți sunt la casele lor, vom cumpăra un porc pentru Crăciun. Am vorbit deja și am rezervat porcul”, ne-a povestit o ploieșteancă.

Porci în rate, la Podenii Vechi

La Podenii Vechi, de exemplu, fermierii au deja o listă cu posibilii clienți pentru la Crăciun. Cei interesați pot cumpăra porcul în rate, ceea ce presupune o vizită directă la fermă înainte de Crăciun pentru alegerea exemplarului.

După ce este ales porcul se poate plăti o arvună, diferența urmând să fie achitată în momentul în care este sacrificat animalul.

Prețul de vânzare este de 16 lei/kg în viu. Cei interesați pot beneficia, contra-cost, de un serviciu suplimentar, privind tăierea și tranșarea porcului. Costul pentru acest serviciu poate ajunge la 400 de lei, în acest cost intrând inclusiv tăierea porcului, pârlirea acestuia și tranșarea animalului.

Porci cu transport gratuit, în funcție de distanță

La Plopu, prețul de vânzare pentru porcii în viu este tot de 16 lei/kg, iar carcasa se vinde la 24 lei/kg.

La cerere, dacă distanța nu este mare, transportul poate fi oferit gratuit, iar în cazul în care distanța este mai mare transportul poate fi asigurat contra-cost.

Cea mai bună reclamă pentru porcul de Crăciun

La capitolul marketing, comparativ cu anul trecut, reclama este pe măsură. Cele mai multe anunțuri cuprind detalii esențiale pentru cei care doresc să aibă pe masa de Crăciun cea mai bună carne de porc.

Pe site-urile de profil nu putem să nu observăm, de la an la an, o calitate superioară a reclamelor.

„Vând porc în greutate de 260-300 kg fără antibiotice, fără furaje de forțare. Cântîrirea se face în momentul vânzării”, este unul dintre anunțurile care ne-au atras atenția.

DSVSA: Examen trichineloscopic obligatoriu

Contactat telefonic, directorul executiv DSVSA Prahova, dr. George Stratulat, susține că vânzarea porcilor autorizată se face doar de la ferme. Cu alte cuvinte, porcii din gospodării sunt strict pentru consumul propriu, nu pentru vânzarea lor.

„Trebuie precizat că, la fel ca în anii trecuți, se mențin condițiile de sacrificare a porcilor. De menționat este fapul că examenul trichineloscopic este obligatoriu”, a precizat dr. George Stratulat, directorul executiv al DSVSA Prahova.

De menționat este faptul că, luni, 13 octombrie, în Prahova nu era semnalat niciun focar nou de pestă porcină africană.