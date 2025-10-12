Cum va fi vremea în Prahova. Temperaturi de 20 de grade la Ploiești

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești, în weekend, mercurul în termometre va urca la 20 de grade Celsius, însă de săptămâna viitoare este anunțat un nou val de aer rece. La munte, sâmbătă, este în vigoare o atenționare de cod galben de vânt.

- Publicitate -

După o perioadă cu temperaturi scăzute, la Ploiești, duminică, vremea se încălzește, iar mercurul în termometre va urca la 20 de grade Celsius.

În schimb, de săptămâna viitoare, treptat, vremea se răcește din nou la Ploiești, iar temperatura maximă se va menține în jurul valorii de 11… 12 grade Celsius.

- Publicitate -

Cod galben de vânt la munte

La munte, în schimb, este în vigoare, sâmbătă, o atenționare de cod galben de vânt, avertizare valabilă în data de 11 octombrie, până la ora 23.00.

„În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

- Publicitate -

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii, spun meteorologii, vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, potrivit ANM.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

- Publicitate -

„Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile”, a anunțat ANM.