- Publicitate -

Turiști salvați de Salvamont în Prahova. Nouă intervenții în 24 de ore

Ciprian Pap
Autor: Ciprian Pap

Data:

A fost un weekend plin pentru salvamontiștii din Prahova. Nouă intervenții ale salvatorilor montani s-au defășurat în ultimele 24 de ore. Printre cei salvați de pe munte de află și doi ciobani care s-au bătut, după ce au băut împreună.

- Publicitate -

O turista în vârstă de 74 ani a fost evacuată cu elicopterul, după ce a căzut aprox. 80 m din Brâul lui Raducu (potecă nemarcata din Bucegi), suferind traumatisme craniene și fractură a membrului inferior.

O altă turistă, de 68 ani, a fost salvată de Salvamont după ce a suferit o luxație la membrul inferior, in zona Crucea Eroilor. Un alt caz este ce al unui copil de 14 ani, evacuat de salvatori din aceeași zonă din cauza unor stări de vomă.

Tot în ultimele 24 de ore, o persoană și-a dat cu spray antiurs în ochi iar un copil de 4 ani a primit îngrijiri după ce s-a tăiat, în zona Palanca. Un alt copil s-a ales cu traumatism cranio-cerebral, cu pierdearea stării de conștientă și multiple escoriații după ce a căzut cu bicicleta pe un traseu de mountain-bike din Azuga.

Eveniment

Cod galben de ploi și vijelii în Prahova

Prahova se află sub avertizare meteo, cod galben, duminică, 31 august, până la ora 21:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul...
- Publicitate -

Doi turiști epuizați au fost găsiți de echipa de patrulare de pe Jepii Mici, la lăsarea întunericului iar sâmbătă noapte, la ora 1.00, salvamontișii au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical la stâna din Piatra Arsă, unde doi ciobani aflați în stare de ebrietate s-au bătut, suferind fracturi costale și plăgi tăiate la membrele superioare.

Nu în ultimul rând, o turistă a avut nevoie de ajutor medical din cauza unor dureri abdominale puternice la ora 3.30, când se îndrepta spre Vf. Omu pentru… a vedea răsăritul soarelor.

”Sperăm ca ziua de azi sa fie mai liniștită pentru echipele de intervenție”, susțin salvamontiștii într-o postare pe social media.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

1
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

3
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Trafic închis, luni, pe Transfăgărășan

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Social

Curse speciale TCE la Republik Fest Ploiești 2025

0
A mai rămas mai puțin de o săptămână până...
Social

Sindicatele din administrație, protest pe termen nelimitat

0
Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii,...
Eveniment

Cod galben de ploi și vijelii în Prahova

0
Prahova se află sub avertizare meteo, cod galben, duminică,...
Sport

Reuniune hipică, duminică, la Hipodromul Ploieşti

0
Finalul de vacanţă aduce o nopuă reuniune hipică, duminică,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Câți șomeri sunt în Prahova. Statistica AJOFM

Roxana Tănase -
Rata șomajului în Prahova a fost, în luna iulie,...

Ploi torențiale, vijelii și grindină, duminică, în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai...

Comuna Mănești a rămas fără Poliție Locală

Roxana Tănase -
Prima comună din Prahova care a rămas fără Poliție...

Campanie de colectare a deșeurilor electrice, în Mănești

Georgiana Kelemen -
Între 1 și 5 septembrie 2025, în comuna Mănești,...
- Publicitate -

Școala de vară la Urlați. Copiii au învățat cum se fabrică hârtia

Ciprian Pap -
A cincea ediție consecutivă a Școlii de Vară de...

Cum va fi vremea în septembrie în Prahova. Prognoza ANM

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza...

Două proiecte importante, demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani

Georgiana Kelemen -
Două proiecte importante au fost demarate, zilele acestea, în...

Lucrări suspendate la centrul de colectare de la Filipeștii de Pădure

Roxana Tănase -
Primăria Filipeștii de Pădure a suspendat lucrările la centrul...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean