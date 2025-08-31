Turiști salvați de Salvamont în Prahova. Nouă intervenții în 24 de ore

A fost un weekend plin pentru salvamontiștii din Prahova. Nouă intervenții ale salvatorilor montani s-au defășurat în ultimele 24 de ore. Printre cei salvați de pe munte de află și doi ciobani care s-au bătut, după ce au băut împreună.

- Publicitate -

O turista în vârstă de 74 ani a fost evacuată cu elicopterul, după ce a căzut aprox. 80 m din Brâul lui Raducu (potecă nemarcata din Bucegi), suferind traumatisme craniene și fractură a membrului inferior.

O altă turistă, de 68 ani, a fost salvată de Salvamont după ce a suferit o luxație la membrul inferior, in zona Crucea Eroilor. Un alt caz este ce al unui copil de 14 ani, evacuat de salvatori din aceeași zonă din cauza unor stări de vomă.

Tot în ultimele 24 de ore, o persoană și-a dat cu spray antiurs în ochi iar un copil de 4 ani a primit îngrijiri după ce s-a tăiat, în zona Palanca. Un alt copil s-a ales cu traumatism cranio-cerebral, cu pierdearea stării de conștientă și multiple escoriații după ce a căzut cu bicicleta pe un traseu de mountain-bike din Azuga.

Eveniment Cod galben de ploi și vijelii în Prahova Prahova se află sub avertizare meteo, cod galben, duminică, 31 august, până la ora 21:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul...

- Publicitate -

Doi turiști epuizați au fost găsiți de echipa de patrulare de pe Jepii Mici, la lăsarea întunericului iar sâmbătă noapte, la ora 1.00, salvamontișii au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical la stâna din Piatra Arsă, unde doi ciobani aflați în stare de ebrietate s-au bătut, suferind fracturi costale și plăgi tăiate la membrele superioare.

Nu în ultimul rând, o turistă a avut nevoie de ajutor medical din cauza unor dureri abdominale puternice la ora 3.30, când se îndrepta spre Vf. Omu pentru… a vedea răsăritul soarelor.

”Sperăm ca ziua de azi sa fie mai liniștită pentru echipele de intervenție”, susțin salvamontiștii într-o postare pe social media.