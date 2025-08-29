Școala de vară la Urlați. Copiii au învățat cum se fabrică hârtia

A cincea ediție consecutivă a Școlii de Vară de la Parohia „Sfinții Voievozi” Urlați i-a învățat pe copii tainele fabricării hârtiei. Aceștia au vizutat Satul Meșteșugarilor din Comuna, județul Giurgiu.

- Publicitate -

Primul obiectiv a fost la Asociația „Moara de hârtie” – Satul Meșteșugurilor din Comana, unde copiii și voluntarii au participat la ateliere creative: au realizat hârtie de mână și au vizitat întregul ansamblu, sub îndrumarea domnului Ion Georgescu și a doamnei Dana Georgescu, împreună cu echipa lor.

Al doilea popas a fost la Mănăstirea Comana, ctitorie a domnitorului Vlad Țepeș din anul 1461. Aici, grupul a primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, fiind întâmpinat de părintele stareț arhim. dr. Mihail Muscariu.

La Mănăstirea Comana, copiii au servit masa de prânz, după care au vizitat muzeele mănăstirii, biserica unde s-au închinat la Moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, Mausoleul Eroilor și Paraclisul, iar apoi au poposit pe malul râului Neajlov.

Social Termo Ploiești pregătește sezonul de încălzire Termo Ploiești, operatorul de apă caldă și încălzire aflat în subordinea Consiliului Local Ploiești, anunță că vor începe pregătirile pentru sezonul rece 2025-2026. Într-o primă...

- Publicitate -

Programul a continuat la Casa Comana și în zona de agrement din Parcul Natural Comana, cu momente de recreere, jocuri și descoperirea frumuseților Deltei Neajlovului.

„Astfel, ziua s-a încheiat într-o atmosferă de bucurie, comuniune și recunoștință. Mulțumim Bunului Dumnezeu, precum și gazdelor noastre pentru primirea călduroasă de astăzi și pentru felul frumos în care ne-au găzduit.

De asemenea, mulțumim din suflet tuturor cadrelor didactice care ne-au sprijinit pe tot parcursul verii, binefăcătorilor, dar și copiilor participanți, care au dat frumusețe și sens acestei ediții a Școlii de Vară.”, se arată în postarea Bisericii Sfinții Voievozi din Urlați.

- Publicitate -