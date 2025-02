Autostrada Ploiești – Brașov, plimbată între instituții

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a preluat, joi, 6 februarie, contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea Proiectului Tehnic al Autostrăzii A 3 Ploiești-Brașov.

Contractul, transferat de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere- C.N.A.I.R. -S.A are o valoare de 46,5 milioane lei (fără TVA) și include :

Revizuirea/completarea Studiului de Fezabilitate (cu termen de finalizare aprilie 2025)

Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire -PAC (termen 6 luni)

Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție -PTE (cu termen 6 luni)

,,Am început o analiză a documentației pe care am preluat-o și am solicitat proiectantului, Consitrans S.R.L, o actualizare a graficului de realizare a acestui proiect pentru a verifica în ce măsură poate fi respectat. Ne propunem să lansăm în licitație sectorul de Autostradă Cristian -Codlea din județul Brașov “, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Autostrada Ploiești – Brașov, încă în faza de studiul de fezabilitate

CNIR și proiectantul Consitrans derulează de la sfârșitul anului trecut contractul pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate al Autostrăzii A 13 Brașov-Bacău, iar cu ocazia preluării celui de-al doilea contract, proiectantul a subliniat:

„Consitrans va continua buna colaborare pentru a găsi soluțiile optime de continuare a proiectării pentru Autostrada Ploiești – Brașov și asigură Beneficiarul și publicul că va preda o documentație de calitate”.

Conform Analizei Multi Criteriale de traseu, proiectul Autostrăzii A 3 Ploiești-Brașov, cu o lungime de 112 kilometri, are ca punct de pornire zona de sud a municipiului Ploiești, în continuarea segmentului A 3 București-Ploiești și include sectorul A 3 Râșnov-Cristian, deschis circulației în 2020, iar punctul final va fi la Codlea, în zona Nord -vest a Brașovului. La Codlea, Autostrada A 3 se va conecta, printr-un nod de mare viteză cu A13 Sibiu-Făgăraș-Brașov, respectiv A 13 Brașov-Bacău.