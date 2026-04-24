FCSB a învins Petrolul cu scorul 3-1

FCSB s-a impus, vineri, 24 aprilie, cu scorul de 3-1 în fața FC Petrolul Ploiești, în etapa a 6-a din play-out-ul SuperLigii. Acesta a fost primul meci al bucureștenilor după despărțirea de Mirel Rădoi, potrivit Digi Sport.

Formația roș-albastră a început în forță și a deschis scorul în minutul 16, prin Florin Tănase, care a transformat un penalty acordat după un henț comis de Roche. Diferența a fost majorată în minutul 27, când Octavian Popescu a recuperat mingea în apropierea careului și a finalizat fără emoții.

FCSB a mai punctat o dată în prima repriză, prin Dawa, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. După pauză, presiunea gazdelor s-a concretizat din nou în minutul 56, când Darius Olaru a înscris pentru 3-0, după o pasă excelentă oferită de Tănase.

Bucureștenii au ratat șansa de a duce scorul la proporții în minutul 65, când Miculescu și Tănase au irosit ocazii importante. Petrolul a replicat în minutul 71, însă Rafinha nu a reușit să marcheze din poziție favorabilă.

Golul de onoare al prahovenilor a venit în minutul 90, prin Abat Aymbetov, care a profitat de o ieșire greșită a portarului Matei Popa și a stabilit scorul final, 3-1.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă primul loc în clasamentul play-out-ului, cu 36 de puncte, în timp ce Petrolul Ploiești se află pe poziția a 13-a, de baraj, cu 23 de puncte, mai notează sursa citată.