Ambulanță aflată în misiune, lovită de tren în Timiș. Patru persoane transportate la spital

O ambulanță SMURD, care transporta un pacient, a fost lovită, vineri, 24 aprilie, de un tren la o trecere de nivel cu calea ferată, pe raza localității Urseni, județul Timiș. În urma impactului, pacientul și cei trei membri ai echipajului au necesitat transportul la spital.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, la ora 20:10, autosanitara SMURD din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, în timp ce se deplasa spre spital a intrat în coliziune cu un tren la trecerea de nivel de cale ferată în localitatea Urseni.

În urma impactului, toate cele patru persoane aflate în ambulanță, respectiv cei trei mermbri ai echipajului și pacientul au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) pentru evaluare și îngrijiri medicale.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autosanitară SMURD tip C şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Timiş.

Două dintre victime, pacientul și un membru al echipajului, au suferit traumatisme ușoare. Celelalte două persoane au fost transportate la spital pentru investigații.

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.