Exemplu de deszăpezire în Prahova. Primăria Măgurele s-a dotat cu utilaje performante - FOTO, VIDEO

În timp ce zeci de localități din Prahova fac eforturi financiare pentru plata serviciilor de deszăpezire, Primăria Măgurele a scăpat de grija unor astfel de cheltuieli. În baza unei asocieri cu mai multe localități din județ, localitatea a fost dotată cu mai multe utilaje care, la nevoie, pot efectua și deszăpezirea drumurilor și trotuarelor din localitate.

A nins, ieri noapte, în mai multe localități din Prahova, iar meteorologii anunță că vom avea parte de fenomene meteo și în următoarele zile.

Stratul de zăpadă așternut a fost îndepărtat rapid la Măgurele, unde pentru prima dată în acest an, au intervenit utilajele achiziționate de primărie prin Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Teleajenului”.

„Prin Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului am reușit atragerea a 90.000 de euro, fonduri cu ajutorul cărora am achiziționat utilaje, inclusiv pentru deszăpezire. Utilajele au ajuns în localitate la finele anului trecut, iar în această dimineață am reușit ca, prin forțele noastre, să îndepărtăm zăpada de pe trotuarele din localitate. Prin acest GAL, am achiziționat un tractor, o sărăriță cu lamă pentru îndepărtarea zăpezii, dar și un utilaj prevăzut cu freză pentru zăpadă, care este prevăzut și cu un sistem de tuns iarba”, ne-a declarat Vasilică Diaconu, primarul comunei Măgurele.

Noua investiție a scutit administrația locală de cheltuielile aferente serviciilor de deszăpezire.

Foto: Facebook - primar comuna Măgurele, Vasilică Diaconu

