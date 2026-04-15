Hagi vrea un ploieștean lângă el la echipa națională! România va avea vineri un nou selecționer

Gheorghe Hagi va prelua echipa națională. Propunerea Comitetului Executiv al FRF va fi aprobată joi, iar vineri fostul mare internațional va fi prezentat oficial pe postul pe care a activat până la începutul lunii regretatul Mircea Lucescu.

Hagi va reveni în funcția de selecționer după 25 de ani, el conducând naționala pentru câteva meciuri în 2001, când România a ratat calificarea la Cupa Mondială din Japonia și Coreea de Sud.

Regele și-a conturat deja o echipă pe care o vrea lângă el la echipa națională, iar în aceasta se regăsește și un ploieștean. Este vorba despre fostul portar al Petrolului, Ștefan Preda, care a făcut parte din lotul României la Cupa Mondială din SUA 1994.

Ștefan Preda a lucrat nouă ani cu Hagi la Constanța

Născut la Ploiești în 1970, Preda a jucat la Petrolul în intervalul 1993-1997, ulterior transferându-se la Dinamo. El a mai evoluat pentru Astra, FC Argeș, Universitatea Craiova, Unirea Urziceni, Poiana Cîmpina și Chimia Brazi.

Din 2016, el face parte din stafful lui Gică Hagi, la Viitorul Constanța, devenită apoi Farul Constanța. După nouă ani la prima echipă, în acest sezon, el a trecut la Farul U18, deoarece noul antrenor, Ianis Zicu, demis între timp, a venit cu stafful lui.

Hagi vrea să-l aducă pe Fane Preda lângă el, fie la prima reprezentativă, fie la unul dintre loturile de juniori sau tineret. Mutarea va depinde de aprobarea Comitetului Executiv, deoarece Federația are deja un antrenor de portari pe ștatul de plată al primei echipe.

Leontin Toader, cel care se ocupă de pregătirea portarilor la echipa națională, este în funcție din 2017. Fostul rapidist, în vârstă de 62 de ani, trebuie să-și limpezească poziția în cadrul viitoarei structuri a loturilor naționale.

Hagi va redebuta ca selecționer pe 2 iunie, cu Georgia

Și Ștefan Preda ar agrea venirea la Federație, pe de o parte pentru că ar fi mai aproape de casă, el având familia la Ploiești, iar pe de altă parte pentru că ar lucra din nou cu Hagi, alături de care a fost timp de nouă ani.

După ce va fi validat de Comitetul Executiv și prezentat, în cadrul zilei de vineri, Gică Hagi va avea la dispoziție o lună și jumătate pentru a pregăti primul meci. Va fi un amical cu Georgia, programat pe 2 iunie, la Tbilisi.

Debutul în fața fanilor români este fixat pentru 6 iunie, tot într-un amical, dar contra Țării Galilor. Meciurile oficiale încep în toamnă, în Liga Națiunilor, unde România este în grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia.