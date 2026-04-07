Gol spectaculos pentru Petrolul! Mehmet Topal îl vede pe Rareș Pop viitor titular la naționala României

Antrenorul Mehmet Topal l-a lăudat pe tânărul fotbalist Rareș Pop, după ce acesta a marcat un gol spectaculos în meciul dintre FC Petrolul Ploiești și FK Csíkszereda. VIDEO la finalul textului.

Golul de 2-0, reușit de jucătorul în vârstă de 20 de ani după o acțiune pornită din propria jumătate de teren, a contribuit decisiv la victoria „lupilor galbeni” într-un moment important al sezonului, în care echipa luptă pentru evitarea retrogradării.

„E doar la 50-60% din nivelul lui”

La finalul partidei, Mehmet Topal a subliniat potențialul uriaș al lui Rareș Pop și a declarat că acesta poate avea un viitor important inclusiv la echipa națională a României.

„Cine a jucat, cine n-a jucat, a fost toată lumea unită. A fost un debut bun și important, puteam să facem mult mai mult de atât. Obiectivul nostru este să aducem jucătorii la nivelul optim.

Golurile le-am marcat și aveam nevoie, sunt două goluri frumoase ale lui Rareș și Marco.

Părerea mea e că e un jucător extraordinar, e undeva la 50-60% din nivelul lui. Cu siguranță va avea o carieră extraordinară, mai ales pentru echipa națională a României.”

Tehnicianul Petrolului a precizat că echipa este concentrată exclusiv pe obiectivul imediat: salvarea de la retrogradare.

„Echipa nu ar fi trebuit să ajungă aici, trebuia să fie în play-off, dar asta e situația. O să dăm totul să scăpăm de la retrogradare. N-am vorbit despre sezonul viitor, nici nu vrem să discutăm asta. Noi suntem focusați doar pe următoarele șapte etape”, a adăugat Mehmet Topal.

Rareș Pop: „Am luat mingea și nu m-am mai uitat”

La rândul său, Rareș Pop a explicat că golul spectaculos a venit dintr-un moment de inspirație.

„A fost un meci destul de dificil. Important e că am reușit să câștigăm și să luăm toate cele trei puncte. Aveam mare nevoie de ele.

La faza golului am luat mingea, nu m-am uitat și m-am oprit când am tras la poartă. E o luptă strânsă la retrogradare, avem nevoie de cât mai multe puncte”, a declarat jucătorul la finalul meciului.

După victoria cu FK Csíkszereda, Petrolul ocupă locul 8 din play out, de baraj, cu 19 puncte, la egalitate cu Slobozia, echipă pe care o va întâlni, în deplasare, etapa viitoare.